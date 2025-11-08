نیلوفر شهیدی با لباس عروس فرزندخوانده جدیدش را معرفی کرد.
به گزارش تابناک؛ جشن هفتمین سالگرد ازدواج نیلوفر شهیدی و امید همتیفراز، تبدیل به یک رویداد بزرگ و سرشار از عشق و انسانیت شد. این زوج هنری که همواره به حمایت از ارزشهای اخلاقی و خانواده شهرت داشتهاند، با انتشار تصاویری خیرهکننده و پر از صمیمیت از خود در شبکههای اجتماعی، خاطرهای شیرین را رقم زدند و با افتخار از به سرپرستی گرفتن دومین فرزند دختر خود، چیستا خبر دادند. در ادامه عکس چهار نفره خانواده نیلوفر شهیدی بازیگر سینما و تلویزیون را می بینید.
نیلوفر شهیدی اینستاگرام خود را با انتشار ویدیویی از خانواده چهار نفره خود به روز کرد و نوشت:
و حالا ، چیستا به زندگی ما اومد
در سالگرد روزی که من و امید قدم در راه عشق گذاشتیم …
حالا رستای قشنگمون خواهری از جنس نور داره
درست مثل خودش،
که هر دو باهم خورشید زندگیمون شدن
امروز کنار این خانواده قشنگمون
من باور دارم که عشق همینه