نیلوفر شهیدی با لباس عروس فرزندخوانده جدیدش را معرفی کرد.

به گزارش تابناک؛ جشن هفتمین سالگرد ازدواج نیلوفر شهیدی و امید همتی‌فراز، تبدیل به یک رویداد بزرگ و سرشار از عشق و انسانیت شد. این زوج هنری که همواره به حمایت از ارزش‌های اخلاقی و خانواده شهرت داشته‌اند، با انتشار تصاویری خیره‌کننده و پر از صمیمیت از خود در شبکه‌های اجتماعی، خاطره‌ای شیرین را رقم زدند و با افتخار از به سرپرستی گرفتن دومین فرزند دختر خود، چیستا خبر دادند. در ادامه عکس چهار نفره خانواده نیلوفر شهیدی بازیگر سینما و تلویزیون را می بینید.

نیلوفر شهیدی اینستاگرام خود را با انتشار ویدیویی از خانواده چهار نفره خود به روز کرد و نوشت:

و حالا ، چیستا به زندگی ما اومد

در سالگرد روزی که من و امید قدم در راه عشق گذاشتیم …

حالا رستای قشنگمون خواهری از جنس نور داره

درست مثل خودش،

که هر دو باهم خورشید زندگیمون شدن

امروز کنار این خانواده قشنگمون

من باور دارم که عشق همینه

