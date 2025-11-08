آخرین وضعت از پرداخت کالابرگ الکترونیک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح توافقات صورت گرفته برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفت که مجلس شورای اسلامی از هر پیشنهاد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تثبیت قیمت‌ها در پرداخت کالابرگ الکترونیک حمایت خواهد کرد.

شهباز حسن‌پور با اشاره به تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: اخیرا مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی‌اش، جلسه‌ای با حضور پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوری وزیر جهاد کشاورزی و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: براساس جمع‌بندی صورت گرفته، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد، لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد به‌گونه‌ای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.

نماینده کرمان در مجلس یادآور شد: در دولت آقای رئیسی نیز توافقی درخصوص کالابرگ صورت گرفته بود تا کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد که به هر دلیلی این کار انجام نشد؛ اکنون با هماهنگی و انسجام خوبی میان دولت و مجلس، این تفاهم حاصل شده که کالاها از طریق کالابرگ با قیمت ثابت عرضه شود تا ثبات ایجاد شود.

حسن‌پور در واکنش به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه کالا با قیمت ثابت از طریق کالابرگ، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر پیشنهاد دولت برای تثبیت وضعیت بازار و کاهش قیمت‌ها، استقبال کرده و همراهی و همکاری خواهد کرد.