میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران، مشتری جدید جنگنده‌های روسی و چینی!

ایران در تلاش است با خرید جنگنده‌های پیشرفته روسی و چینی، توان نیروی هوایی خود را در مقابله با اسرائیل ارتقا دهد و شکاف‌های فناوری و عملیاتی فعلی را پر کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۶
| |
976 بازدید
|
۱

ایران، مشتری جدید جنگنده‌های روسی و چینی!

ایران در تلاش است با خرید جنگنده‌های پیشرفته روسی و چینی، توان نیروی هوایی خود را در مقابله با اسرائیل ارتقا دهد و شکاف‌های فناوری و عملیاتی فعلی را پر کند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ ایران در حال برنامه‌ریزی برای به‌دست آوردن سه نوع جنگنده جدید است: میگ-۲۹ روسی، جی-۱۰ سی (J-۱۰C) چینی، و در نهایت سوخو-۳۵ (Su-۳۵) روسی، با هدف مقابله با زرادخانه هوایی اسرائیل که عمدتاً شامل جنگنده‌های اف-۱۵ ایگل (F-۱۵ Eagle)، اف-۱۶ آی (F-۱۶I) و جنگنده نسل پنجم اف-۳۵ آی (F-۳۵I) است.

 

این اتفاق می‌تواند اثر راهبردی تعیین‌کننده‌ای ایجاد کند.

میگ-۲۹: جنگنده قدیمی، اما خطرناک

جنگنده روسی میگ-۲۹ یکی از شناخته‌شده‌ترین جنگنده‌های نسل چهارم است و برای ایران کاملاً جدید محسوب نمی‌شود. پس از جنگ خلیج فارس سال ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی وضع نظامی عراق، تعدادی از خلبانان عراقی به همراه جنگنده‌های خود به ایران گریختند. ایران این جنگنده‌ها را مصادره و به ناوگان خود افزود. تخمین زده می‌شود که ایران بین ۴ تا ۷ فروند میگ-۲۹ به این شکل به دست آورده باشد. همچنین ایران در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰ چند فروند دیگر از همین مدل را مستقیماً از روسیه خریداری کرد. شایان ذکر است که در سال ۱۹۹۷، ایالات متحده ۲۱ فروند میگ-۲۹ را از کشور مولداوی خریداری کرد تا مانع از انتقال آنها به ایران شود.

یگ-۲۹ در اواخر دهه ۱۹۷۰ طراحی و در اوایل دهه ۱۹۸۰ و دوران اتحاد شوروی وارد خدمت شد تا به عنوان جنگنده برتری هوایی علیه جنگنده‌های هم‌نسل آمریکایی مانند اف-۱۵ و اف-۱۶ عمل کند. این جنگنده دارای دو موتور توربوفن RD-۳۳ است که به آن سرعتی تا ۲.۲۵ ماخ می‌دهد و برد رزمی آن بدون مخازن سوخت خارجی به حدود ۷۰۰ کیلومتر می‌رسد. همچنین دارای توان مانورپذیری بالا است که آن را در نبرد‌های نزدیک (Dogfight) تهدیدی جدی می‌کند. با این حال، سامانه‌های اویونیک آن بر اساس استاندارد‌های امروزی قدیمی محسوب می‌شوند.

با گذشت دهه‌ها، میگ-۲۹ دستخوش به‌روزرسانی‌هایی شده که برخی مدل‌ها را به نسخه‌های چندمنظوره تبدیل کرده است. بارزترین آنها «میگ-۲۹ اس» است که گمان می‌رود ایران اخیراً نمونه‌هایی از آن را به‌دست آورده باشد. این مدل با داشتن رادار جدیدتر، توان حمل تسلیحات بیشتر و ارتقاء‌هایی در سامانه‌های ناوبری و هدایت متمایز می‌شود. در صورت تأیید این ارتقاءها، توانایی ایران در نبرد‌های هوا به هوا علیه رقبایی مانند اف-۱۶ اسرائیلی و حتی در مقابله با پهپاد‌ها و موشک‌های کروز نفوذکننده به حریم هوایی ایران، به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.

با این حال، میگ-۲۹ همچنان راه‌حلی موقتی است؛ زیرا توان در محیط‌های نبرد پیشرفته که در آنها جنگنده‌های دوربرد یا سامانه‌های هشدار زودهنگام غالب‌اند، ندارد. 

میگ-۲۹ هنوز در خدمت بسیاری از کشورهاست، از جمله هند که دومین بهره‌بردار بزرگ پس از روسیه است، و اوکراین که اصلاحاتی در تسلیحات و رادار‌های آن انجام داده است. میگ-۲۹ گزینه‌ای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای کشور‌هایی است که دنبال جنگنده‌ای مؤثر با هزینه نگهداری پایین‌اند، هرچند تحریم‌ها علیه روسیه گاه زنجیره‌ی تأمین و پشتیبانی فنی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جست‌و‌جو برای جنگنده‌های پیشرفته‌تر

به‌دست آوردن میگ-۲۹ ظرفیت‌های نیروی هوایی ایران را تقویت می‌کند، اما کافی نیست. ایران به سوی چین متمایل شده و در پی به‌دست آوردن جنگنده‌ی رو به رشد جی-۱۰ سی است، که پس از ادعا‌های پاکستان درباره ساقط کردن رافال‌های هند با موشک هوا به هوا برد بلند پی‌ال-۱۵ در تقابل اخیر بین دو کشور، به لقب «قاتل رافال» مشهور شد.

در سال ۲۰۱۵، ایران و چین نتوانستند به توافق برسند تا ایران حداقل ۱۵۰ فروند از این جنگنده را خریداری کند؛ معامله به دلیل اختلاف روی شرایط پرداخت و کمبود ارز خارجی متوقف شد. سپس تهران هدف خرید اولیه را به ۴۰ فروند و بعد به ۱۰ فروند کاهش داد تا یک بسته آزمایشی باشد. در صورت موفقیت، این جنگنده‌ی نسل چهار و نیم، بخش بزرگی از شکاف توان هوایی ایران را پر خواهد کرد.

این جنگنده‌ی تک‌موتوره حداکثر سرعت ۲ ماخ (۲۱۰۰ کیلومتر در ساعت) دارد، چندمنظوره است و قادر به حمل موشک‌های هوا به زمین و هوا به هوا است. رادار آن از نوع اسکن الکترونیکی فعال (AESA) با برد طولانی است و قابلیت شلیک موشک‌های برد بلند هوا به هوا خارج از دید مستقیم (BVR) را دارد. پیش‌بینی می‌شود ایران در صورت تحویل جی-۱۰ سی، آن را به موشک برد بلند پی‌ال-۱۵ مجهز کند که در نسخه چینی بردی تا ۲۰۰ کیلومتر دارد.

مقایسه با اف-۱۶ و اهمیت طراحی کانارد-دلتا

گزارش‌ها نشان می‌دهند که جنگنده‌ی چینی نسبت به اف-۱۶ در زمینه آیرودینامیک و توان پرواز در سرعت‌های پایین برتری دارد؛ به لطف طراحی دلتا–کانارد. بال مثلثی (دلتا) امکان پرواز در سرعت‌های بالا و ثبات در زوایای حمله زیاد را فراهم می‌کند و بالچه‌های کوچک جلوی بال اصلی (کانارد) باعث بهبود مانورپذیری و کنترل دینامیکی می‌شوند.

با این حال، اف-۱۶ سابقه طولانی در عملیات رزمی دارد و از نظر پنهان‌کاری بر جنگنده‌ی چینی برتری دارد، به این معنا که می‌تواند حتی از فواصل نزدیک، بدون آنکه دشمن حضورش را تشخیص دهد، هدف را شناسایی کند. در نبرد نزدیک، جی-۱۰ ممکن است به دلیل سبک‌بودن و توان مانور بهتر برتری پیدا کند، اما در نبرد خارج از برد دید، اف-۱۶ با بهره از فناوری هدف‌یابی و رادار‌های پیشرفته برتری خود را باز می‌یابد.

سو-۳۵: گزینه روسی ایران

جنگنده‌ی سوم که ایران در پی خرید آن است، سو-۳۵، جنگنده‌ی نسل چهار و نیم روسی است که یکی از بهترین جنگنده‌های زرادخانه روسیه محسوب می‌شود. سرعت آن حدود ۲.۳ ماخ است و نسبت به رافال فرانسوی و اف-۱۶ آمریکایی برتری دارد. این هواپیما به سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته مجهز است که کشف آن توسط رادار دشمن را دشوار می‌سازد و در نبرد‌های نزدیک نیز به دلیل توان مانور بالا برتری دارد. در نبرد‌های خارج از برد دید، اف-۱۶ می‌تواند برتری خود را از طریق فناوری‌های هدف‌یابی و رادار‌های هدایت‌کننده تسلیحات حفظ کند. برخی منابع اوکراینی در ژوئن سال گذشته ادعا کردند که اف-۱۶ موفق به سرنگونی سو-۳۵ شده است، اما منبع مستقلی این موضوع را تأیید نکرده است.

برخی محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای ایران نارضایتی خود را از خودداری روسیه در تحویل جنگنده‌ها به ایران ابراز کردند، هرچند تهران همکاری گسترده‌ای با روسیه داشته و پهپاد‌هایی را در جنگ اوکراین در اختیار مسکو قرار داده است. با این حال، مقامات ایرانی همچنان سو-۳۵ را به عنوان گزینه اصلی نوسازی نیروی هوایی خود می‌دانند.

نیاز به منظومه هوایی یکپارچه

کارآمدی نیروی هوایی به شبکه‌ای یکپارچه از پشتیبانی لجستیکی، فنی و اطلاعاتی وابسته است. هر جنگنده‌ای، هرچقدر هم پیشرفته باشد، نیازمند رادار‌های پیشرفته، سامانه‌های پدافند هوایی زمین‌پایه، زیرساخت فرماندهی و کنترل، ارتباطات امن، هواپیما‌های شناسایی و هشدار زودهنگام و هماهنگی با نیرو‌های زمینی و دریایی است.

همچنین آموزش خلبانان، تأمین قطعات، نگهداری و تعمیرات، سوخت‌رسانی و تسلیحات، به همان اندازه اهمیت دارد. در این زمینه، ایران در سال ۲۰۲۳ جنگنده‌ی آموزشی و سبک یاک-۱۳۰ را دریافت کرده که برای آموزش خلبانان سو-۳۵ و سو-۵۷ به کار می‌رود و امکان حمله سبک را نیز دارد؛ در رزمایش «ذوالفقار ۱۴۰۳»، از آن برای هدایت موشک به سمت پهپاد استفاده شد.

مقامات ایرانی آگاهند که مسیر نوسازی نیروی هوایی دشوار خواهد بود و آمریکا و اسرائیل نیز فشار خود را بر روسیه و چین برای جلوگیری از تجهیز ایران ادامه خواهند داد. بر خلاف صنعت موشکی و پهپادی که ایران بومی‌سازی کرده، جنگنده‌های پیشرفته نیازمند فناوری و سرمایه‌گذاری عظیم هستند.

 
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران روسیه چین جنگنده خرید جنگنده نیروی هوایی پدافند هوایی هواپیماها تسلیحات نظامی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنامه ویژه سپاه پاسداران برای جنگنده‌های پنهانکارF22 وF35
مشخصات جنگنده پیشرفته سوخو ۳۵ روسیه + عکس
دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با رهبری
مذاکره با آمریکا هیچ تاثیری در رفع مشکلات کشور ندارد/ مذاکره کردن با این دولت، عاقلانه، هوشمندانه، شرافتمندانه نیست/اگر آمریکایی‌ها ما را تهدید کنند، تهدیدشان میکنیم
معرفی تجهیزات نظامی پاکستان؛ جنگنده نسل 4.5 جی10سی
نگاهی به جنگنده‌های صاعقه ۱ و ۲
فرمانده نیروی هوایی روسیه برکنار شد
جنگنده «جی-۲۰» چینی مناسب ایران/ موانع فروش رفع شد؟
امشب ۲۲ دی؛ رزمایش پدافند هوایی ارتش برگزار می‌شود
تجاوز رژیم صهیونیستی به ۲ نقطه از اطراف تبریز
معنای ارسال جنگنده های سوخو ۳۵ به ایران چیست؟
جنگنده جدید چین به‌نام «کوسه پرنده» رونمایی شد
ارتش روسیه ۲ جنگنده اوکراینی را سرنگون کرد
جزییات سقوط یک جنگنده در شرق اصفهان؛ خلبان و کمک خلبان به شهادت رسیدند
قیمت فروش هر جنگنده سوخو-۳۵ به ایران توسط روسیه
اولیانوف: مثلث جدید ایران روسیه و چین تشکیل شد
سرویس استارلینک به هواپیماها راه پیدا می‌کند
چین موشک‌ اس ۴۰۰ را برای دومین بار آزمایش کرد
ائتلاف راهبردی ایران، روسیه و چین
احتمال مذاکره روسیه با ایران برای فروش تجهیزات پدافند هوایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
احسنت. سامانه های پدافندی چین عجیب و غریبه خوبن از روسیه بهتره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۱ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cIw
tabnak.ir/005cIw