یگ-۲۹ در اواخر دهه ۱۹۷۰ طراحی و در اوایل دهه ۱۹۸۰ و دوران اتحاد شوروی وارد خدمت شد تا به عنوان جنگنده برتری هوایی علیه جنگنده‌های هم‌نسل آمریکایی مانند اف-۱۵ و اف-۱۶ عمل کند. این جنگنده دارای دو موتور توربوفن RD-۳۳ است که به آن سرعتی تا ۲.۲۵ ماخ می‌دهد و برد رزمی آن بدون مخازن سوخت خارجی به حدود ۷۰۰ کیلومتر می‌رسد. همچنین دارای توان مانورپذیری بالا است که آن را در نبرد‌های نزدیک (Dogfight) تهدیدی جدی می‌کند. با این حال، سامانه‌های اویونیک آن بر اساس استاندارد‌های امروزی قدیمی محسوب می‌شوند.

با گذشت دهه‌ها، میگ-۲۹ دستخوش به‌روزرسانی‌هایی شده که برخی مدل‌ها را به نسخه‌های چندمنظوره تبدیل کرده است. بارزترین آنها «میگ-۲۹ اس» است که گمان می‌رود ایران اخیراً نمونه‌هایی از آن را به‌دست آورده باشد. این مدل با داشتن رادار جدیدتر، توان حمل تسلیحات بیشتر و ارتقاء‌هایی در سامانه‌های ناوبری و هدایت متمایز می‌شود. در صورت تأیید این ارتقاءها، توانایی ایران در نبرد‌های هوا به هوا علیه رقبایی مانند اف-۱۶ اسرائیلی و حتی در مقابله با پهپاد‌ها و موشک‌های کروز نفوذکننده به حریم هوایی ایران، به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.

با این حال، میگ-۲۹ همچنان راه‌حلی موقتی است؛ زیرا توان در محیط‌های نبرد پیشرفته که در آنها جنگنده‌های دوربرد یا سامانه‌های هشدار زودهنگام غالب‌اند، ندارد.

میگ-۲۹ هنوز در خدمت بسیاری از کشورهاست، از جمله هند که دومین بهره‌بردار بزرگ پس از روسیه است، و اوکراین که اصلاحاتی در تسلیحات و رادار‌های آن انجام داده است. میگ-۲۹ گزینه‌ای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای کشور‌هایی است که دنبال جنگنده‌ای مؤثر با هزینه نگهداری پایین‌اند، هرچند تحریم‌ها علیه روسیه گاه زنجیره‌ی تأمین و پشتیبانی فنی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جست‌و‌جو برای جنگنده‌های پیشرفته‌تر

به‌دست آوردن میگ-۲۹ ظرفیت‌های نیروی هوایی ایران را تقویت می‌کند، اما کافی نیست. ایران به سوی چین متمایل شده و در پی به‌دست آوردن جنگنده‌ی رو به رشد جی-۱۰ سی است، که پس از ادعا‌های پاکستان درباره ساقط کردن رافال‌های هند با موشک هوا به هوا برد بلند پی‌ال-۱۵ در تقابل اخیر بین دو کشور، به لقب «قاتل رافال» مشهور شد.

در سال ۲۰۱۵، ایران و چین نتوانستند به توافق برسند تا ایران حداقل ۱۵۰ فروند از این جنگنده را خریداری کند؛ معامله به دلیل اختلاف روی شرایط پرداخت و کمبود ارز خارجی متوقف شد. سپس تهران هدف خرید اولیه را به ۴۰ فروند و بعد به ۱۰ فروند کاهش داد تا یک بسته آزمایشی باشد. در صورت موفقیت، این جنگنده‌ی نسل چهار و نیم، بخش بزرگی از شکاف توان هوایی ایران را پر خواهد کرد.