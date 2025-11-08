میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت انواع سکه در بازار امروز 17 آبان

تحلیل‌ها نشان می‌دهد سکه امامی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۴
| |
502 بازدید
قیمت انواع سکه در بازار امروز 17 آبان

در هفته دوم آبان، بازارهای مالی کشور شامل دلار، طلا و سکه، نوسانات محدودی را تجربه کردند. هم‌زمانی سکون در بازار ارز با روند آرام اونس جهانی، موجب شد بازار سکه نیز هفته‌ای نسبتاً کم‌تحرک را پشت سر بگذارد.

به گزارش تابناک؛ بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات نخستین روز هفته را آغاز می‌کند که نشانه‌های ثبات نسبی و دامنه محدود نوسانات همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند این آرامش، نه نشانه تعادل پایدار، بلکه نتیجه مداخلات کنترلی، حراج‌های مستمر و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این «آرامش مهندسی‌شده» ممکن است در برابر شوک‌های تورمی یا سیاسی دوام چندانی نداشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات کنونی بازارها بیش از آن‌که نشانگر تعادل پایدار باشد، ناشی از مجموعه سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز مبادله، حراج‌های منظم، و کنترل جریان نقدی در بازار است. این سیاست‌ها موجب فروکش‌کردن هیجان و کاهش تقاضای سفته‌بازانه شده و به گفته تحلیلگران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازارها را در محدوده ثبات نگه داشته است.

چشم‌انداز بازار طلا و سکه در هفته سوم آبان

در صورت تداوم ثبات دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و عدم تغییر محسوس در اونس جهانی، پیش‌بینی‌ها از ادامه روند آرام و متعادل در بازار طلا و سکه حکایت دارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت و سکه امامی نیز در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

با این حال، در صورت بازگشت اونس جهانی به سطوح بالای ۴۰۰۰ دلار یا رشد نرخ دلار تا نیمه کانال ۱۰۸ هزار تومان، احتمال افزایش بهای سکه امامی تا محدوده ۱۱۲.۵ تا ۱۱۳.۵ میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، افت قیمت اونس و کاهش نرخ ارز به زیر ۱۰۷ هزار تومان می‌تواند قیمت سکه را تا حدود ۱۱۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار را تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین بیاورد.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت ۱۱۲ میلیون و حمایت ۱۱۰ میلیون تومان

قیمت سکه امامی نیز همگام با سایر دارایی‌های طلاپایه، هفته‌ای آرام و بدون هیجان را پشت سر گذاشت. سکه در پایان هفته در محدوده ۱۱۱ میلیون تومان معامله شد و نوسان آن در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان محدود بود.

روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت 200 هزار تومانی در نرخ 111 میلیون و 100 هزار تومان آغاز کرد و اما در ادامه نتوانست از این سطح عبور کند و در همان نرخ بسته شد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در کف کانال 111 میلیون تومان قرار دارد.

به باور تحلیلگران، حمایت معتبر سکه در سطح ۱۱۰ میلیون تومان قرار دارد و مقاومت روانی آن در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۲.۵ میلیون تومان تثبیت شده است. در صورت رشد هم‌زمان دلار و اونس جهانی، احتمال صعود قیمت تا محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۳.۵ میلیون تومان وجود دارد. اما اگر دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان عقب‌نشینی کند، سکه نیز ممکن است تا ۱۰۹.۵ میلیون تومان اصلاح شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات نسبی بازار ارز و نبود محرک خارجی قوی، باعث شده بازار سکه در فاز خنثی و آرامش نسبی قرار گیرد، با این حال هرگونه تغییر در متغیرهای جهانی می‌تواند مسیر هفته آینده را دگرگون سازد.
قیمت نیم‌سکه 58 میلیون تومان؛ سکه گرمی بدون تغییر

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت 300 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 58 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد. نیم‌یکه در لحظه نگارش این گزارش 58 میلیون تومان است.

قیمت ربع سکه معاملات را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ 33 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد. ربع سکه در لحظه نگارش این گزارش 33 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

هر سکه گرمی معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 16 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و در همین نرخ بسته شد.

تحلیلگران فنی بر این باورند که بازارهای ارز و طلا در کوتاه‌مدت در وضعیت تعادل شکننده و دامنه محدود نوسان قرار دارند. سطوح حمایتی یادشده در تمامی بازارها از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه شکست آن‌ها می‌تواند مسیر حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد.

در مجموع، تا زمانی که دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸.۵ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی در حوالی ۴۰۰۰ دلار نوسان کند، انتظار می‌رود بازار طلا و سکه نیز هفته‌ای آرام و کم‌دامنه را تجربه کند؛ با محوریت احتیاط، کاهش حجم معاملات و انتظار برای محرک‌های تازه از سمت بازارهای جهانی یا تصمیم‌های سیاست‌گذار داخلی.

برچسب ها
سکه بازار سکه قیمت سکه خرید سکه سکه امامی سکه بهار آزادی خبر فوری
