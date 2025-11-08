میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا اصلاح‌طلبان به دعوت مهدی کروبی پاسخ می‌دهند؟

به نظر می‌‏رسد که اصلاح‌‏طلبان دچار خطای راهبردی بودند که جامعه به این وضع رسیده است. البته، مسئولیت حقوقی این وضع متوجه صاحبان قدرت است؛ ولی مسئولیت سیاسی منتقدان را به‌‏صورت عام و اصلاح‌‏طلبان را به‌‏صورت خاص نباید از نظر دور داشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۶۳
| |
540 بازدید
|
۲

آیا اصلاح‌طلبان به دعوت مهدی کروبی پاسخ می‌دهند؟

مسئله و موضوع گذشته، به نحو ناهنجاری در ذهن و روان ایرانیان رسوخ کرده است؛ به‌‏طوری‏که نه‌‏تنها قادر نیستیم خود را از آن رها کنیم، بلکه آینده را هم قربانی گذشته کرده‌‏ایم و به فراموشی سپرده‌‏ایم. گذشته نزدیک به صورت آسیب و زخم(تروما) است و هرچه دورتر شویم، کمابیش شیفته تصاویر ساختگی و  و نوستالژیک آنها می‌‏شویم. این رفتار نیز برای برجسته کردن زخم گذشته‌‏های نزدیک است.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ کمتر موردی رخ می‌‏دهد که برای بازخوانی گذشته، البته نه برای تخطئه و محکوم کردن این و آن، بلکه برای درس گرفتن، آستین‌‏ها را بالا بزنیم. در میان سیاسیون جملات دو‏ روز پیش آقای کروبی می‌‏تواند آغازی برای ایجاد انگیزه ارزیابی و نقد در بخشی از نیروهایی باشد که در اتفاقات گذشته‌‏های نزدیک نقش موثری داشتند و‏ اکنون هم در مقام نقش‌‏آفرینی سیاسی هستند.


آقای کروبی در دیدار با هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گفت که این جریان باید با بازخوانى حوادث دوران اصلاحات اشتباه‌‏ها و ناکامی‌‏های گذشته را مورد توجه قرار دهد تا نیروهاى فعال‏مان با درس گرفتن از آن، اشتباه‌‏ها را دوباره تکرار نکنند. وی در پایان نیز تاکید کرد که «بیان این مطالب برای سرزنش فرد و یا جریانی نیست؛ بلکه برای آن است که از گذشته درس بگیریم و من‌بعد وحدت خود را حفظ و از تفرقه دوری کنیم. ما باید تمام تلاش‏مان را برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌‏شان انجام دهیم.»

واقعیت این است که شواهد کافی از آمادگی این نیروها برای انجام چنین پیشنهادی در دست نیست. به نظر می‌‏رسد که در درجه اول اغلب مسئولیت ناکامی‌‏ها را متوجه حکومت و مخالفان اصلاحات می‌‏کنند. این یک اشتباه رویکردی جدی است. طرف مقابل مسئله است و اصلاح‌‏طلبان خود را حل‌‏کننده مسئله و راه‌‏حل معرفی می‌‏کنند. پس عدم حل مسئله را باید متوجه مدعی حل آن کرد و نه مسئله.

نکته دیگر اینکه میان اشتباه‌‏های راهبردی و فنی یا تاکتیکی باید تمایز قائل شد. اشتباهات فنی در نهایت تعیین‌‏کننده نهایی نیستند. بازیکن ممکن است یک توپ را گل نکند و بازی را ببازد. این، مسئله اصلی نیست. بلکه راهبرد تیم را باید دید که درست بوده یا نادرست. اگر نادرست باشد، همه بازیکنان در راهبرد نادرستی ایفای نقش کرده‌‏اند. خطاهای تاکتیکی آنها هم بی‌‏معنا خواهد بود.


به نظر می‌‏رسد که اصلاح‌‏طلبان دچار خطای راهبردی بودند که جامعه به این وضع رسیده است. البته، مسئولیت حقوقی این وضع متوجه صاحبان قدرت است؛ ولی مسئولیت سیاسی منتقدان را به‌‏صورت عام و اصلاح‌‏طلبان را به‌‏صورت خاص نباید از نظر دور داشت.

خطای راهبردی را می‌‏توان در کنش‌‏های دو‏وجهی اصلاحی و انقلابی جاری و‏ نیز عدول از فراگیری نیروها جست‌وجو کرد؛ آنچه که در ادبیات سیاسی به سکتاریسم و گروه‏ و فرقه‌‏ای شدن مشهور است.‏ در واقع، کادرهای اصلی گروه‌‏های سیاسی اصلاح‌‏طلبان را که می‌‏بینیم اغلب و شاکله تعیین‌‏کننده آنان از چند دهه پیش ثابت مانده‌‏اند.

باید منصف بود و بخشی از این واقعیت را ناشی از واکنش برای بقا در برابر شرایط جاری سیاسی باید دانست؛ ولی هر دلیلی داشته‏ باشد، نتیجه همین است که می‌‏بینیم. همچنین، عدم درک درست از اصول اصلاح‌‏طلبانه و پایبندی به آن نیز مشهود است.

از مجلس ششم تاکنون و در هر مقطعی به نحوی این واقعیت بازتاب پیدا کرده است. حادترین مورد آن در سال۱۳۸۸ دیده شد که مسیر سیاست را به‌‏کلی متفاوت کرد. گرچه پس از انتخابات۱۳۹۲ این روند تعدیل شد، ولی همچنان در مقاطعی خود را بروز می‌‏دهد؛ از جمله در یکی از آخرین بیانیه‌‏های جبهه دیده می‌‏شود.

متاسفانه، ادبیات سیاسی در ایران بسیار حذفی و بی‌‏منطق و خشن است. کنشگران اصلاح‌‏طلب باید از چنین ادبیاتی به‌‏کلی فاصله بگیرند و به رنگ ادبیات حاکم درنیایند؛ ولی هنوز به انجام چنین کاری موفق نشده‌‏اند. در هر حال، امیدواریم که پیشنهاد آقای کروبی مورد توجه جدی قرار گیرد و شاهد بازخوانی اصیل و منصفانه و روبه‌‏آینده از گذشته اصلاحات باشیم.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کروبی اصلاح طلبان اصلاحات انتقاد خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قوچانی: استعفای لاری هشدار به عارف است
تلقی عمومی این است که جلیلی کشور را به سمت پرتگاه می برد / مشکل مهم اصلاحات فراموش کردن طبقات فرودست است
واکنش نماینده مجلس به پست رئیس جبهه اصلاحات
بدترین ایراد بیانیه‌ جبهه اصلاحات چه بود؟!
صادق خرازی: اصلاحات نیاز به اصلاحات دارد
انتقاد قوچانی از بیانیه جبهه اصلاحات
فرهیختگان: پشت‌پرده بیانیه اصلاح‌طلبان، عبور از پزشکیان
جلایی‌پور: اصلاحات خط سه را كليد زديم
اصلاح‌طلبان برای نقد وضعیت موجود دچار لکنت نباشند
جریان اصلاحات با «خاتمی، کروبی یا روحانی» ادامه مسیر می‌دهد؟/ بعید است اصلاح‌طلب به سراغ روحانی بروند/ اصلاح‌طلبان بلاتکلیف‌اند
آخرین وضعیت مهدی کروبی
اصلاحات به دست مخالفان اصلاحات!
دیدار نوروزی مهدی کروبی با خانواده‌اش
روایت تازه ابطحی از دوران اصلاحات
انتقاد یک اصلاح طلب از هیئت‌های اجرایی انتخابات
اصلاح‌طلبان نمی‌توانند برد ۳۰ بر هیچ را در تهران تکرار کنند/سوژه شدن ایران در رسانه‌های بین‌المللی به خاطر یک داور زن!/توضیحات سفیر ایران در لندن درباره سفر آیت‌الله جزایری به لندن/حناچی علیه اظهارات قالیباف اقدام قضایی و حقوقی کند
پیش بینی عليجاني ازعاقبت موسوي وكروبي
آخرین وضعیت کروبی از زبان همسرش
عملکرد شورای نگهبان به نفع اصلاحات است
بهبود شرایط سکونت مهدی کروبی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
کل مطلب تحلیل که نبود و با نتیجه گیری غلط .
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
از چپ و راست گذشتیم جناب کروبی!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIZ
tabnak.ir/005cIZ