خبر خوش اقتصادی برای دانشجویان + جزییات

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از ابتدای هفته آینده خبر داد و اعلام کرد این تسهیلات در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری به متقاضیان ارائه می‌شود. او هدف از اجرای این طرح را حمایت مالی از دانشجویان و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنان عنوان کرد.

به گزارش تابناک؛ شاپور رمضانی رئیس صندوق رفاه دانشجویان در نشست مدیران دانشجویی گفت: از ابتدای هفته آینده ثبت‌نام وام‌های دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری آغاز خواهد شد. این وام‌ها شامل وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است.

وی با بیان اینکه برخی از دانشجویان به دلیل عدم توانایی در تعهد محضری با مشکل مواجه هستند، افزود: "شرایطی فراهم شده است تا این مسئله برای دانشجویان تسهیل شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: این وام‌ها شامل وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است. میزان پرداخت وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۵، ۷.۵ و ۱۰ میلیون تومان است که برای دانشجویان متأهل این مبلغ به دو برابر افزایش می‌یابد.

رمضانی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل، توضیح داد که این تسهیلات به دو بخش استان تهران و سایر شهرستان‌ها تقسیم می‌شود.

به گفته او، میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی همچنین افزود: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر و پایین‌تر نیز تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تسهیلات برای دانشجویان در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان و برای شهر‌های پایین‌تر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

رمضانی میزان تسهیلات ضروری را نیز ۱۰ میلیون تومان برای هر دانشجو اعلام کرد.

همچنین، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد قرارداد با ۷۵ دانشگاه کشور به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد و گفت: این قرارداد به صورت ۵۰-۵۰ اجرا می‌شود، به این معنا که ۵۰ درصد از هزینه‌های تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها توسط دانشگاه و ۵۰ درصد باقی‌مانده از سوی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌شود.