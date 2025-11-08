میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر خوش اقتصادی برای دانشجویان + جزییات

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از ابتدای هفته آینده خبر داد و اعلام کرد این تسهیلات در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری به متقاضیان ارائه می‌شود. او هدف از اجرای این طرح را حمایت مالی از دانشجویان و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنان عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۶۲
| |
527 بازدید
خبر خوش اقتصادی برای دانشجویان + جزییات

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از ابتدای هفته آینده خبر داد و اعلام کرد این تسهیلات در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری به متقاضیان ارائه می‌شود. او هدف از اجرای این طرح را حمایت مالی از دانشجویان و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنان عنوان کرد.

به گزارش تابناک؛ شاپور رمضانی رئیس صندوق رفاه دانشجویان در نشست مدیران دانشجویی گفت: از ابتدای هفته آینده ثبت‌نام وام‌های دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری آغاز خواهد شد. این وام‌ها شامل وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است.

وی با بیان اینکه برخی از دانشجویان به دلیل عدم توانایی در تعهد محضری با مشکل مواجه هستند، افزود: "شرایطی فراهم شده است تا این مسئله برای دانشجویان تسهیل شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: این وام‌ها شامل وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است. میزان پرداخت وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۵، ۷.۵ و ۱۰ میلیون تومان است که برای دانشجویان متأهل این مبلغ به دو برابر افزایش می‌یابد.

رمضانی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل، توضیح داد که این تسهیلات به دو بخش استان تهران و سایر شهرستان‌ها تقسیم می‌شود.

به گفته او، میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی همچنین افزود: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر و پایین‌تر نیز تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تسهیلات برای دانشجویان در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان و برای شهر‌های پایین‌تر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

رمضانی میزان تسهیلات ضروری را نیز ۱۰ میلیون تومان برای هر دانشجو اعلام کرد.

همچنین، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد قرارداد با ۷۵ دانشگاه کشور به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد و گفت: این قرارداد به صورت ۵۰-۵۰ اجرا می‌شود، به این معنا که ۵۰ درصد از هزینه‌های تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها توسط دانشگاه و ۵۰ درصد باقی‌مانده از سوی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وام دانشجویی تسهیلات دانشجویان خبر فوری صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه شاپور رمضانی وام تحصیلی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانشگاهی که دیگر دانشجو ندارد
وام‌های دانشجویی به 2 برابر افزایش یافت
مبالغ و جزئیات ۵ نوع وام دانشجویی
مهلت ثبت نام وام‌های دانشجویی تمدید شد
اعلام زمان نام نویسی وام‌های دانشجویی +جزییات
زمان ثبت نام وام بنیاد علوی برای دانشجویان
جزئیات افزایش انواع وام‌های دانشجویی
حذف شرط معدل از وام‌های دانشجویی
افزایش مبلغ وام ازدواج دانشجویی
اعلام نحوه بازپرداخت ۴ وام دانشجویی
طرح هدفمند سازی اعطای تسهیلات به دانشجویان
آخرین فرصت تائید صفحه کاربری صندوق رفاه دانشجویان
جزئیات ۲۵ وام دانشجویی که دانشجویان می‎توانند بگیرند
اعطای وام ضروری به دانشجویان نیازمند دانشگاه رازی
دریافت وام دانشجویی تسهیل می شود
دریافت وام ویژه دکتری از بانک‌ها تسهیل شد
وام‌های دانشجویی انتظار اصلی دانشجویان
پرداخت بیش از ۳۷ میلیارد وام در دانشگاه‌ غیردولتی
جزئیات و مبالغ وام‌های دانشجویی
درخواست وام دانشجویان تا 16 اسفند
جز دانشجویان مستضعف و مستعد، وام دانشجویی مابقی دانشجویان حذف خواهد شد!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIY
tabnak.ir/005cIY