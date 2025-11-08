میلی صفحه خبر لوگو بالا
نقشه شوم رژیم‌صهیونیستی با ارسال شکلات به غزه!

رژیم صهیونیستی به جای دادن مجوز به کامیون‌های حامل مواد غذایی ضروری و دارو برای ورود به نوار غزه به کالاهای غیرضروری اجازه ورود می‌دهد تا قحطی در این باریکه را مهندسی کند.
نقشه شوم رژیم‌صهیونیستی با ارسال شکلات به غزه!

رژیم صهیونیستی با وارد کردن مواد غذایی غیر ضروری به جای کالاهای ضروری و دارو به نوار غزه جهانیان را با ژست انسان دوستانه فریب می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رژیم صهیونیستی با وارد کردن مواد غذایی غیر ضروری به جای کالاهای ضروری و دارو به نوار غزه جهانیان را با ژست انسان دوستانه فریب می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: تل آویو از این طریق درصدد مهندسی کردن قحطی و گرسنگی در نوار غزه است تا به جهانیان این طور نشان دهد که با آغاز آتش بس مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه را باز کرده است.

این در حالی است که به جای کالاهای ضروری در مراکز توزیع، شیرینی جات مانند شکلات و نوشیدنی‌های گازدار وجود دارد.

روز گذشته نیز دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض مفاد توافق آتش بس و محاصره این باریکه ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود چهار هزار و ۴۵۳ کامیون از میان ۱۵ هزار و ۶۰۰ کامیون را از زمان آغاز اجرای آتش بس به نوار غزه داده است.

این میزان از کامیون‌های وارد شده به نوار غزه تنها ۲۸ درصد از مجموع کامیون‌های توافق شده میان حماس و رژیم صهیونیستی را شامل می‌شود.

