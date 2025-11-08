میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاتل کارمند فرودگاه در یک قدمی چوبه دار

حکم قصاص مردی که با شلیک گلوله همکارش را در فرودگاه امام(ره) به قتل رسانده بود توسط قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۵۷
| |
1801 بازدید
|
۴

قاتل کارمند فرودگاه در یک قدمی چوبه دار

این جنایت خونین صبح دوشنبه ۳۰ مهر سال گذشته در ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام(ره) رخ داد و پس از حضور مأموران در محل فرودگاه و بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از کارمندان با شلیک به همکارش او را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده است. در ادامه مأموران با ردیابی متهم دریافتند که وی پس از ارتکاب جنایت راهی جاده ساوه شده و پس از آن به پرند رفته که با یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند. متهم در همان تحقیقات اولیه، به شلیک اعتراف کرد اما مدعی شد قصدش کشتن همکارش نبوده است.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه


در ابتدای جلسه رسیدگی، کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای جنایی قرائت شد، سپس متهم اصلی در جایگاه حاضر ‌ و اتهام مباشرت در قتل عمدی به او تفهیم شد. اولیای دم مقتول نیز خواستار اشد مجازات برای متهم شدند.مرد جوان گفت: «۴۱ساله هستم و حدود ۱۶ سالی می‌شد که در فرودگاه مشغول به کار بودم. هیچ اختلافی با مقتول نداشتم و مشکلی بین ما وجود نداشت. حتی تازه متوجه شده بودم که همسرش باردار است.

قصد ارتکاب جنایت نداشتم. آن روز فقط برای ترساندن کارفرما که با او اختلاف حساب داشتم با اسلحه و تبر وارد اتاق شدم اما همان موقع یکی از همکاران به کمر من آویزان شد تا مانع من شود.این اقدام او باعث برهم خوردن تعادلم شد و ناگهان گلوله از اسلحه شلیک شد، ابتدا به مانیتور برخورد و بعد به قفسه سینه مقتول اصابت کرد. مقتول مهندس شبکه بود.»

او در ادامه افزود:«من همیشه کلت‌کمری همراهم نیست و آن روز فقط برای ترساندن کارفرمای پیمانکارم آن را آورده بودم. سلاح را از یک پیج در فضای مجازی خریده‌ و از همان‌جا سفارش داده بودم.»  او در ادامه گفت: «اعتیادی ندارم و حتی سیگار هم نمی‌کشم. متأهل هستم و دو دختر خردسال دارم. با کارفرمای خود بر‌سر حقوق مشکل داشتم. حقوق من 18 میلیون تومان بود و مرتب درخواست افزایش حقوق می‌کردم‌ اما قبول نمی‌کرد.

تصمیم به قتل او نداشتم و فقط می‌خواستم او را بترسانم. صبح روز حادثه به دفتر کارفرما رفتم و درباره حقوق صحبت کردیم که بین ما مشاجره لفظی پیش آمد. در آن لحظه کلت‌کمری را برای ترساندن او بیرون کشیدم‌ اما ناگهان گلوله‌ای به‌صورت اتفاقی شلیک شد و به همکارم اصابت کرد. پشیمانم و نمی‌خواستم کسی را به قتل برسانم و از خانواده مقتول شرمنده هستم. بعد از شلیک، ترسیده بودم و به‌سمت جاده ساوه حرکت کردم‌ اما نتوانستم فرار کنم تا اینکه خودم را به کلانتری16 پرند معرفی کردم.» 

سپس یکی از شاهدان جنایت ماجرا را اینطور توضیح داد: «روز حادثه حدود ساعت 9 صبح، در حالی که من در وسط محل کار، روبه‌روی میز مقتول ایستاده بودم، متهم پس از عبور از جلوی میز مسئول دفتر، در وسط اتاق ایستاد. او بعد از نگاهی کلی به اطراف، اسلحه را با دست راست از جیبش بیرون آورد و با صدای بلند و حالت خندان گفت؛ سلام خدمت شما!

در آن لحظه فاصله او با من حدود یک متر بود و من تصور کردم اسلحه اسباب‌بازی است و قصد شوخی دارد‌ اما بلافاصله صدای گلوله و بوی باروت را حس کردم و متوجه شدم ماجرا جدی است. با توجه به نزدیکی فاصله، ‌ به‌سمت متهم رفتم و او را از کمر بغل کردم. همان موقع ضربه‌ای به‌سمت سرم احساس کردم و مجبور شدم او را رها کنم. در همان لحظه، صدای گلوله دوم را شنیدم. در زمانی که به او چسبیده بودم، شلیک شد. بعد از آن، متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده ‌‌و تازه فهمیدم که اسلحه واقعی بوده ‌‌و جنایت رخ داده است.» 

بر‌اساس تحقیقات جامع انجام‌شده، متهم پرونده قتل در پرند در بازجویی‌ها به‌صراحت به خرید و تحویل سلاح و مهمات در کلانتری17 پرند اقرار کرده و اظهار داشته ‌ که شخصا به مقتول شلیک کرده است.این اعترافات مطابق با واقع تشخیص داده شده و دفاعیات بعدی متهم مبنی بر «اتفاقی بودن شلیک» به عنوان ادعایی صرف و فاقد اعتبار ارزیابی شده است. از جمله قرائنی که صحت این اعترافات را تأیید می‌کند، اظهارات خود متهم است که صراحتا اعلام کرده بود به‌دلیل گیر داشتن اسلحه، شب قبل در خانه و پیش از آمدن به محل کار، آن را مسلح کرده است.

به‌گفته کارشناسان، اگر نیت متهم تنها ترساندن کارفرما بوده، دلیلی برای مسلح کردن سلاح از پیش وجود نداشت. علاوه بر این، نظریه کارشناس اسلحه و همچنین گزارش پزشکی قانونی در خصوص مسیر حرکت گلوله نیز نشان می‌دهد که شلیک از بالا به پایین انجام شده است. این موضوع با وضعیت ایستاده متهم و حالت نشسته مقتول همخوانی دارد و نشان می‌دهد که بر‌خلاف ادعای متهم مبنی بر شلیک هنگام درگیری، گلوله به‌طور مستقیم و عمدی شلیک شده است.

پس از پایان مراحل دادرسی و اعترافات صریح متهم، قضات دادگاه وارد شور شدند و در نهایت حکم به قصاص نفس متهم به‌دلیل ارتکاب قتل عمد صادر شد.  همچنین متهم به‌دلیل حمل و نگهداری سلاح و مهمات و ایجاد رعب و وحشت در محل کار، با توجه به نحوه اقدام، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.رای صادر شده بعد از بررسی توسط قضات دیوانعالی کشور مهر تایید خورد و به این ترتیب شمارش معکوس برای اجرای حکم شروع شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیراندازی فرودگاه فرودگاه مهرآباد شلیک گلوله درگیری قتل قاتل خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
متهمان قتل پزشک سرشناس تهرانی پای میز محاکمه
شلیک به خادم امامزاده صالح
ماموریت ویژه برای دستگیری عامل تیراندازی و قتل در اهواز
شلیک مرگبار به مرد جوان در مقابل همسرش در تهران
سه کشته در پی تیراندازی خیابانی در اندیمشک
تیراندازی منجر به قتل در یک قصابی
مرد جوان، همسر و معشوقش را به قتل رساند
دستور ویژه برای دستگیری عاملان قتل «عیسی گل‌محمدی»
شب خونین در کنگان/ ۶ نفر در دو درگیری کشته شدند
شلیک مرگبار به کارمند دیجی کالا
قتل یک نفر بر اثر تیراندازی در بندرانزلی
کشته شدن یک مادر و فرزند به ضرب گلوله در اتریش
ماجرای قتل هولناک یک دکتر داروساز در تهران
شلیک گلوله به مرد ۸۵ ساله در سعادت آباد
مقتول بدهکار بود؛ به اون شلیک کردم
یک کشته و پنج مجروح در پی نزاع و درگیری در گرگان
جنایت مسلحانه وحشتناک زیر تیرچراغ برق
تیراندازی به یک هواپیمای ایرفرانس در کنگو
تیراندازی در یوسف‌آباد / خودکشی قاتل پس از قتل پدر و پسر
تیراندازی شبانه در اراک با یک کشته و یک مصدوم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
پیدا کنید پرتقال فروش را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
تگزاسه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
چطوری کارکنان فرودگاه میتونند به همین راحتی اسلحه ببرند داخل؟؟؟؟ ما که چند بار بازرسی میشیم. الان نباید حراست فرودگاه توبیخ و زندانی بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
چطوری اسلحه رو به داخل فرودگاه برده؟ اونم مهمتریت فرودگاه کشور.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIT
tabnak.ir/005cIT