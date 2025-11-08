حکیم: ثبات عراق خط قرمز ماست

به گزارش تابناک؛ وی با بیان اینکه این انتخابات بهخاطر ارتباط مستقیم با خطرات و چالشهای پیرامون ما و منطقه، مهم و حساس است، گفت: باید نمایندگانی در پارلمان باشند که از این چالشها آگاه و از شدت خطرشان اطلاع داشته باشند و آماده مقابله با چالشها و تبدیل آنها به فرصتهای واقعی و امیدبخش باشند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: این انتخابات سرنوشت عراق را تعیین خواهد کرد و کشور را به یکی از دو راه خواهد برد، یا راه تداوم ثبات سیاسی، تحکیم گفتمان و رفتار اعتدال، گفتوگو و مشارکت، تقویت مسیر بازسازی و رفاه اقتصادی و حفظ حقوق طیفها به ویژه حقوق طیف اکثریت؛ یا راه هرج و مرج و سرگردانی، استبداد تصمیمِ نابخردانه و ورود به سرازیریهای خطرناک و مخرب برای آینده عراق.
حکیم تاکید کرد که ما دولتی میخواهیم کارآمد، با ترکیبی عادلانه، دولتی که از پشت صحنه هدایت نشود و بر مبنای معاملات و منافع شخصی ساخته نشود؛ بلکه بر پایه شراکت ملی و عدالت اجتماعی و حفظ حقوق همه قرار گیرد. ما دولتی را میخواهیم که از خارج هدایت نشود، بلکه از درون با اراده ملی خالص رهبری شود.
وی با بیان اینکه زمان خوشآمدگوییها و مصالحههای بیحاصل سر آمده است، گفت: نقش مداخلات و فشارهای منطقهای و بین المللی پایان یافته است. ما وارد دورهای جدید در رفتار و کنش سیاسی شدهایم، به ویژه در مواجهه با مسائل ملی و حساس. آغازگر دورهای جدید در مسئولیت انتخاب دولتی قوی، مقتدر و خردمند در دیدگاه و مدیریت هستیم.
رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد که نتایج انتخابات هر چه باشد، در تسریع تشکیل دولت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
حکیم در ادامه سخنان خود به بیان اولویتهای پس از انتخابات پرداخت و تمرکز بر خدمات عمومی در راستای ایجاد زندگی آزاد و شرافتمندانه برای شهروندان عراقی، مبارزه با فساد، پایداری ثبات سیاسی در کشور، حمایت از زنان و جوانان، تحکیم امنیت و حاکمیت ملی و توسعه اقتصاد و فرصتهای شغلی را از اولویتها بیان کرد.
وی تاکید کرد که اجازه نخواهیم داد پایههای ثبات و اعتدال در عراق تهدید شود. همچنین اجازه نخواهیم داد کشورمان به میدان درگیریها و تسویه حسابهای دیگران تبدیل شود. عراق باید الگوی ثبات و میانهروی در منطقه باقی بماند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق عنوان کرد که ما خواستار عراقی نیرومند با ارتش و نهادهای قدرتمند هستیم؛ کشوری که به همه احترام بگذارد، زیر سلطه کسی نرود و از هیچکس بیم نداشته باشد. ارتش، پلیس، نیروهای ضد تروریسم، حشد الشعبی و پیشمرگه و همه نیروهای مسلح کشور خط قرمز ما در حوزه حقوق و حاکمیت هستند. در برابر هرگونه فشار علیه جوانان و مردانمان در این نهادهای ملی و قانونی تسلیم نخواهیم شد.
حکیم خطاب به جهانیان گفت: عراق خریدنی و فروختنی نیست، و عراقیان هرگز شکست نمیخورند؛ بلکه پس از هر لغزشی بر میخیزند، همانگونه که نخلهایشان در برابر طوفانها و بادها استوار میمانند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین خطاب به نیروهای مسلح این کشور عنوان کرد: امنیت، تاج میهن است که در چشمان مردانی میدرخشد که جان خود را بر کف نهادهاند و آرامش را در دل مردمشان مینشانند. ارزش وفاداری به این مردان، پاسداشت حقوق آنان و حفظ کرامت مجروحان و جانبازان از اینجا معنا مییابد.
حکیم بر اعتدال و ثبات در راستای مقابله با به هرج و مرج و حضور در انتخابات در راستای تحقق این هدف تاکید و خاطرنشان کرد: عراق همیشه پیشتاز منطقه بوده و خواهد بود؛ فرصت بازگشتش را به شکوه و عزت از دست ندهید. عراق امانتی است در بر گردن شما مردم، پس این امانت را پاس بدارید و تباهش نکنید.