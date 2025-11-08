هزینه ادامه کشمکش با واشنگتن چیست؟!

این اظهارات در حالی بیان شد که تهران اخیرا خبر از دریافت دعوتی از سوی واشنگتن، از طریق واسطهها، برای آغاز گفتوگوهای جدید داده بود. هرچند اخباری از این دست بارها بیان و بلافاصله تکذیب شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در این بین، شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد هیچگونه امتیازی بدون چارچوب مشخص داده نخواهد شد و هرگونه مذاکره باید در شرایطی واقعبینانه انجام شود. سخنگوی دولت در مهرماه اعلام کرده بود که ایران حتی پیشنهاد مذاکره مستقیم با آقای ویتکاف و سه وزیر کشورهای اروپایی را داده، اما طرف آمریکایی حاضر نشده است.
ادامه تقابل ایران و آمریکا به زیان کشور است
درهمین راستا، فریدون مجلسی گفت: «ادامه کشمکش میان ایران و آمریکا به سود کشور نخواهد بود. آنچه باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، رفاه، آسایش و سلامت مردم ایران است». او با تأکید بر اینکه «خصومتهای طولانیمدت فقط به فرسایش اقتصادی و اجتماعی کشور منجر میشود»، افزود: «ایران روزگاری یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیایی بود، اما امروز در زمره فقیرترینها قرار گرفته است. ضروری است که مسئولان با در نظر گرفتن مصلحت ملت، از مسیرهای تنشزا فاصله بگیرند. مصالحه در شرایطی ممکن است که ایالات متحده از حمایت اسرائیل دست بردارد؛ موضوعی که با توجه به پیوندهای عمیق واشنگتن و تلآویو، در عمل امکانپذیر نیست».
او در ادامه بیان کرد: «مسئولان کشور باید منافع ملی را بر هرگونه موضعگیری احساسی یا سلیقهای مقدم بدانند. ایران باید با همه کشورها ازجمله کشورهای منطقه، آسیا، اروپا و حتی آمریکا روابطی متوازن، سالم و مستقل برقرار کند. بازگشت به گذشته و پرداختن به رفتارهای استعماری قرنهای گذشته، کمکی به حل مشکلات امروز ما نمیکند. باید از هرگونه وابستگی به قدرتهای خارجی پرهیز کرد».
دیپلمات سابق کشورمان با بیان اینکه «هیچ کشوری نباید دشمن دائمی یا دوست ابدی ایران باشد»، ادامه داد: «ما نه نیاز به دوستی با آمریکا داریم و نه ضرورت دشمنی با هیچ کشوری. سیاست خارجی ایران باید براساس منافع ملی و آرامش مردم تنظیم شود». فریدون مجلسی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اصلاحطلبان نسبت به غرب گفت: «اصلاحطلبان واقعی به استقلال ایران معتقدند. آنها خواهان کشوری هستند که برای تجارت و روابط اقتصادی خود نیازمند مجوز خزانهداری آمریکا نباشد. استقلال یعنی توان برقراری رابطه متوازن با شرق و غرب، شمال و جنوب. ایران باید از فناوری غرب، صنعت چین و منابع روسیه در راستای توسعه خود استفاده کند، بدون آنکه در مدار هیچ قدرتی قرار گیرد. سیاست درست، روابط سالم و متعادل با همه دنیاست».
با توجه به صحبتهای فریدون مجلسی و تجربه ۴۷ساله، روشن است که تنش و مصالحه چرخهای همیشگی بوده و ایران فقط زمانی میتواند منافع خود را محقق کند که از وابستگی به طرفهای خارجی دوری کرده و اقتصاد و صنعت خود را تقویت کند. در نهایت، منافع ملی، رفاه مردم و توسعه فرهنگی باید محور اصلی تصمیمگیری سیاست خارجی ایران باشد، نه خصومتهای جبرانناپذیر یا وابستگی به قدرتهای بزرگ.