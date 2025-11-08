میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله کیهان به پزشکیان به روش خودش!

مدتی است که جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در سلامت نفس و دلسوختگی ایشان برای نظام و مردم جای کمترین تردیدی نیست، در سخنرانی‌ها و اظهارات رسمی خود به نکاتی اشاره می‌فرمایند که صرفنظر از صحت و یا نادرستی آن، از یک‌سو موجی از یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کند و از سوی دیگر زبان دشمنان تابلودار و گوش خوابانیده جمهوری اسلامی ایران را به شماتت باز کرده و پیامی از ضعف و ناتوانی را به آنها مخابره می‌کند!
کد خبر: ۱۳۳۸۸۳۵
| |
823 بازدید

حمله کیهان به پزشکیان به روش خودش!

مدتی است که جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در سلامت نفس و دلسوختگی ایشان برای نظام و مردم جای کمترین تردیدی نیست، در سخنرانی‌ها و اظهارات رسمی خود به نکاتی اشاره می‌فرمایند که صرفنظر از صحت و یا نادرستی آن، از یک‌سو موجی از یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کند و از سوی دیگر زبان دشمنان تابلودار و گوش خوابانیده جمهوری اسلامی ایران را به شماتت باز کرده و پیامی از ضعف و ناتوانی را به آنها مخابره می‌کند!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اظهاراتی نظیر «ما گرسنه‌ایم»! «ما الان در بخش‌های مختلف با مشکل روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم»! و یا همین دیروز؛ «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد، آب جیره‌بندی می‌شود؛ اگر باز هم باران نیاید، باید تهران را خالی کنیم»!

 با شناختی که از رئیس‌جمهور محترم در دست است، بی‌تردید می‌توان گفت که این همه، برخاسته از نگرانی ناشی از دلسوختگی ایشان برای انقلاب و نظام و مردم این مرز و بوم است ولی شواهد موجود و نظر بارها اعلام شده کارشناسان و صاحبنظران مؤمن و متعهد با آنچه رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌فرمایند فاصله زیادی دارد. به همین علت، این پرسش در میان است که اظهارات ناامیدکننده حاصل مشاوره چه کسانی است؟! آیا مشاوران ایشان به خطا می‌روند؟ و یا خدای نخواسته نظر و نگاه سوئی دارند؟! جناب پزشکیان همواره بر ضرورت «وفاق ملی» تاکید داشته‌اند. آیا بهره‌گیری از صاحبنظران و کارشناسان برجسته‌ای که نظرات متفاوتی دارند یکی از مصادیق روشن و بارز «وفاق» نیست؟! به یقین هست. 


۳ ـ قبل از آنکه به یک نمونه تاریخی و عبرت‌آموز اشاره کنیم، باید به این نکته توجه کرد که «جنگ شناختی ـ cognitive warfare» یکی از جدیدترین عرصه‌های جنگ نرم است. در جنگ شناختی (به قول جیمز جوردانو) تلاش می‌شود تا حریف همان‌گونه فکر کند و بیندیشد که دشمن خواستار آن است. از این‌روی، ماجرای عبرت‌آموزی که در پی نقل آن هستیم به معنای (خدای نخواسته) وابستگی برخی از مشاوران نیست، بلکه سخن از همفکری احتمالی و حتی ناخودآگاه با دشمنان در میان است. 

 «مارشال تیتو»، رئیس‌جمهور یوگسلاوی در دوران دولت مارکسیست این کشور بود. او در خاطراتش نقل می‌کند که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت شوروی ـ‌ کا. گ.ب ـ به من اطلاع دادند که در کابینه شما یک جاسوس «سیا» حضور دارد. من هرچه تلاش کردم و مسیر ارتباطات اعضای کابینه‌ام را بررسی کردم موفق به یافتن او نشدم. سرانجام از کا .گ. ب کمک خواستم و آنها یکی از معاونان مرا نام بردند. بعد از پایان جلسه هیئت دولت به او گفتم که بماند و بعد اسلحه را روی شقیقه‌اش قرار دادم و پرسیدم: تو جاسوس سیا هستی؟ و او که هویت خود را لو رفته می‌دانست، پاسخ داد آری! از او پرسیدم؛ چه مدتی است که برای سیا جاسوسی می‌کنی؟ گفت؛ از دوران دانشجوئی! پرسیدم؛ پس چرا در این مدت با تمام کنترل‌های امنیتی، هیچ ارتباطی با سیا، از تو کشف نشده است؟ گفت: هیچ ارتباطی با سیا ندارم! پرسیدم؛ چگونه عضوی هستی که هیچ ارتباطی نداری؟! گفت؛ مسئولیتی به من واگذار کرده‌اند که نیازی به ارتباط ندارد و من آن وظیفه را انجام می‌داده‌ام! پرسیدم؛ ماموریت تو چه بوده است؟ گفت؛ به من ماموریت داده شده تا «در سپردن پست‌ها به افراد، غیرتخصصی و ناهمسو عمل کنم» و تاکنون هم به وظیفه خود عمل کرده‌ام! و توضیح داد؛ «تحلیل سیا این بوده و هست که با این روش، انقلاب تیتو در یوگسلاوی بدون کودتا و حمله خارجی از درون متلاشی می‌شود»!


 بدیهی است که خدای نخواسته و به هیچ وجه در پی انطباق این رخداد با آنچه در دولت محترم می‌گذرد نیستیم. این رخداد مربوط به چهل و چند سال قبل است. امروزه شرایط و ترفندها متحول شده و تفاوت جدی پیدا کرده‌اند. با این توضیح که اگر کسانی دیدگاه و نظراتشان با دیدگاه و نظرات دشمن همسو شده باشد، حتی بی‌آنکه قصد سوئی داشته باشند و یا خدای نخواسته نوعی وابستگی در میان باشد، به‌گونه‌ای ناخودآگاه و شاید با این تصور که در پی خدمت هستند، دیدگاه و خواسته دشمن را القا می‌کنند! (نتیجه جنگ شناختی).

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان حسین شریعتمداری حمله کیهان انتقاد نفوذی ها جاسوس دولت چهاردهم خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله ناپسند کیهان به حامیان مذاکره ایران و آمریکا
انتقاد کیهان از پزشکیان با استناد به آمار سال‌های پیش
نظر روزنامه کیهان درباره زمین بازی کرباسچی
آقای رئیس جمهور، مراقب این دسیسه باشید!
شریعتمداری از صداقت پزشکیان گله‌مند شد!
حمله تند کیهان به ظریف
حمله کیهان به روحانی: بی‌چشم و رویی غرب را ندیدی؟
حمله شریعتمداری به یک تشکل روحانی در قم
حمله کیهان به سیدمحمدصدر در دفاع از روسیه
حمله کیهان به دولت، فقط یک روز پس از دیدار اعضای کابینه با رهبری
واکنش کیهان به اظهارات سخنگوی دولت
انتقاد معاون امور زنان درباره طرح نور و واکنش تند روزنامه شریعتمداری
حمله توپخانه‌ای کیهان علیه ظریف
حمله تند حسین شریعتمداری به سیدمحمد خاتمی
حمله شدید روزنامه کیهان به جوکر2
شریعتمداری چگونه مدیرمسئول کیهان شد؟
پاسخ حسین شریعتمداری درباره کامپیوتر امریکایی
عصبانیت «کیهان» از توجه زیاد به کامپیوتر شریعتمداری
پاسخ وکلای خاتمی به حسین شریعتمداری
آخرین وضعیت پرونده شکایت از مدیرمسئول کیهان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cI7
tabnak.ir/005cI7