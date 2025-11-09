نتایج پژوهش جدید نشان میدهد که فواید پیادهروی طولانی میتواند به شما کمک کند تا عمر طولانیتری نسبت به پیادهروی کوتاه داشته باشید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اغلب میشنویم که برداشتن ۱۰ هزار قدم در روز برای سلامتی ما مفید است اما فقط تعداد گامها مهم نیست، بلکه نحوه برداشتن آنها نیز مهم است.
نتایج پژوهش جدید بانک زیستی بریتانیا نشان میدهد، افرادی که قدمهای خود را در پیادهرویها، طولانیتر و مداوم برمیدارند، ممکن است عمر طولانیتری داشته باشند و خطر ابتلا به بیماری قلبی در آنان کمتر خواهد بود حتی اگر تعداد قدمهای آنان به مرز ۱۰ هزار گام نرسند.
این تحقیق بر روی بزرگسالانی متمرکز بود که کمتر از ۸۰۰۰ قدم در روز پیادهروی کردند و پایینتر از سطح مطلوب فعالیت بدنی در نظر گرفته میشود. این افراد بر اساس مدت زمان جلسات پیادهرویشان به گروههایی تقسیم شدند. برخی از افراد بیشتر قدمهای خود را در فواصل کوتاه - کمتر از پنج دقیقه در هر بار - برمیداشتند، در حالی که برخی دیگر در جلسات طولانیتر پنج، ۱۰، ۱۵ دقیقه یا بیشتر پیادهروی میکردند.
پژوهشگران بیش از ۳۳ هزار شرکتکننده را به مدت نزدیک به ۱۰ سال پیگیری کردند. شرکتکنندگان بهطور متوسط، حدود ۵۱۶۵ قدم در روز پیادهروی میکردند که تقریبا ۴۳ درصد از آنان بیشتر قدمهایشان را به صورت سریع و کوتاهتر از پنج دقیقه برمیداشتند. حدود یک سوم آنان پیادهرویهای پنج تا ۱۰ دقیقهای انجام میدادند، در حالی که تعداد کمتری در فواصل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه یا بیشتر پیادهروی میکردند.
نتایج شگفتانگیز بود؛ افرادی که در جلسات طولانیتر پیادهروی کردند، خطر مرگ به هر دلیلی یا ابتلا به بیماری قلبی بسیار کمتری داشتند. بهعنوان مثال، خطر مرگ و میر ۹.۵ ساله در کسانی که پیادهرویهای بسیار کوتاهی انجام دادند، بیش از ۴ درصد بود.
این خطر برای افرادی که معمولا در جلسات ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای پیادهروی کردند، به زیر یک درصد کاهش یافت. کسانی که بیشتر قدمهایشان را در جلسات بیش از ۱۵ دقیقه برمیداشتند نیز میزان خطر مشابهی داشتند.
وقتی صحبت از بیماری قلبی شد، این تفاوت حتی بیشتر بود. افرادی که در جلسات کوتاه پیادهروی کردند، ۱۳ درصد خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در طول ۹.۵ سال داشتند اما برای کسانی که در جلسات طولانیتر پیادهروی کردند، این خطر به طرز چشمگیری کاهش یافت و برای افرا با طولانیترین پیادهروی به کمی بیش از ۴ درصد رسید.
این پژوهش همچنین افرادی را که کمتحرکتر بودند و کسانی که کمتر از ۵۰۰۰ قدم در روز راه رفتند را بررسی کرد. حتی در این گروه کمتحرک، همین الگو صادق بود؛ دورههای طولانیتر پیادهروی با پیامدهای بهتر سلامتی مرتبط بود.
بنابراین این یافتهها برای زندگی روزمره چه معنایی دارند؟ نتایج نشان میدهد که نحوه حرکت ما ممکن است به اندازه میزان حرکت ما مهم باشد. اگر برای برداشتن ۱۰ هزار قدم کامل در روز مشکل دارید، نگران نباشید. در عوض، روی پیادهروی برای دورههای طولانیتر و بدون توقف تمرکز کنید. پیادهروی ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای چند بار در روز ممکن است مزایای سلامتی بیشتری نسبت به پیادهروی کوتاه متعدد در اتاق یا اطراف دفتر کار داشته باشد.
این پژوهش بینش ارزشمندی به نحوه تفکر ما در مورد فعالیت بدنی اضافه میکند و نشان میدهد که جلسات پیادهروی مداوم و طولانیتر ممکن است به کاهش خطر مرگ و مشکلات جدی سلامتی کمک کند حتی برای افرادی که در غیر این صورت خیلی فعال نیستند. این یافتهها میتواند به پزشکان و متخصصان بهداشت عمومی کمک کند تا مردم را به سمت عادات روزانه سالمتر هدایت کنند.
سایت ساینس گزارش کرد، نتایج این پژوهش برای افرادی که زیاد مینشینند یا زمان یا توانایی محدودی برای ورزش دارند، پیام روشنی ارائه میدهد؛ پیادهرویهای طولانیتر و هدفمند میتواند تفاوت واقعی در سلامت بلندمدت شما ایجاد کند. مسئله فقط رسیدن به تعداد قدمها نیست بلکه نحوه رسیدن به آن نیز مهم است.