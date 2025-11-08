میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بهترین بازیکن آسیا خداحافظی کرد

عمر عبدالرحمان، یکی از برجسته‌ترین هافبک‌های نسل خود در آسیا، در ۳۳ سالگی خداحافظی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۰۹
| |
4 بازدید

شوک به فوتبال؛ بهترین بازیکن آسیا خداحافظی کرد

به گزارش تابناک، عمر عبدالرحمن ستاره فوتبال امارات، ملقب به «عمّوری»، به‌صورت رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او این خبر را از طریق پیامی احساسی در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام کرد.

او که در سال ۲۰۱۶ توانسته بود عنوان مرد سال فوتبال آسیا را به خود اختصاص دهد، در این پست نوشت: «با تمام عشق و قدردانی، اعلام می‌کنم که از فوتبال خداحافظی می‌کنم؛ پس از سفری زیبا که سال‌ها ادامه داشت و سرشار از چالش‌ها و دستاوردها بود».

عمّوری دوران حرفه‌ای خود را در سال ۲۰۰۷ از آکادمی باشگاه العین آغاز کرد و به مرور به یکی از برجسته‌ترین چهره‌های فوتبال امارات و آسیا تبدیل شد.

او در ادامه پیام خود نوشت: «امروز با عشق و قدردانی، پایان دوران فوتبالم را اعلام می‌کنم؛ مسیری زیبا که با تلاش فراوان و حمایت وفاداران ساخته شد».

عمّوری همچنین از تمامی باشگاه‌هایی که در طول دوران حرفه‌ای‌اش برای آن‌ها بازی کرده تشکر کرد؛ باشگاه‌هایی مانند العین، الجزیره، شباب الاهلی، الوصل و نیز الهلال عربستان.

او در پایان پیام خود نوشت: «امروز این فصل زیبا از زندگی‌ام را می‌بندم و سفری تازه را آغاز می‌کنم... از همه کسانی که بخشی از این مسیر بودند، صمیمانه سپاسگزارم».

 
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عمر عبدالرحمان هافبک فوتبال خداحافطی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cHh
tabnak.ir/005cHh