بهترین بازیکن آسیا خداحافظی کرد

به گزارش تابناک، عمر عبدالرحمن ستاره فوتبال امارات، ملقب به «عمّوری»، بهصورت رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او این خبر را از طریق پیامی احساسی در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام کرد.
او که در سال ۲۰۱۶ توانسته بود عنوان مرد سال فوتبال آسیا را به خود اختصاص دهد، در این پست نوشت: «با تمام عشق و قدردانی، اعلام میکنم که از فوتبال خداحافظی میکنم؛ پس از سفری زیبا که سالها ادامه داشت و سرشار از چالشها و دستاوردها بود».
عمّوری دوران حرفهای خود را در سال ۲۰۰۷ از آکادمی باشگاه العین آغاز کرد و به مرور به یکی از برجستهترین چهرههای فوتبال امارات و آسیا تبدیل شد.
او در ادامه پیام خود نوشت: «امروز با عشق و قدردانی، پایان دوران فوتبالم را اعلام میکنم؛ مسیری زیبا که با تلاش فراوان و حمایت وفاداران ساخته شد».
عمّوری همچنین از تمامی باشگاههایی که در طول دوران حرفهایاش برای آنها بازی کرده تشکر کرد؛ باشگاههایی مانند العین، الجزیره، شباب الاهلی، الوصل و نیز الهلال عربستان.
او در پایان پیام خود نوشت: «امروز این فصل زیبا از زندگیام را میبندم و سفری تازه را آغاز میکنم... از همه کسانی که بخشی از این مسیر بودند، صمیمانه سپاسگزارم».