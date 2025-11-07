تهدید ستاره فوتبال با اسلحه گرم!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سرمربی تاتنهام، توماس فرانک، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل منچستریونایتد، تأیید کرد که باشگاه به طور کامل از دِستینی اودوگی، بازیکنی که در ماه سپتامبر هدف تهدید و اخاذی با سلاح گرم قرار گرفته بود، پشتیبانی میکند.
این حادثه به ماه سپتامبر بازمیگردد. بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، مدافع چپ اسپرز توسط یک مرد مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته بود؛ فردی که پلیس متروپولیتن لندن اکنون او را بازداشت کرده است. این فرد سابقه اتهاماتی چون باجگیری، رانندگی بدون گواهینامه و تهدید با سلاح گرم دارد.
فرانک در نشست خبری پیش از بازی مقابل منچستریونایتد به این موضوع اشاره کرد و گفت: این موقعیت بسیار وحشتناکی است و نمیتوانم بیش از این در موردش صحبت کنم، چون پرونده در جریان است. اما باشگاه و ما تمام تلاش خود را کردهایم تا از او حمایت کنیم.
او افزود: به حمایت از اودوگی ادامه خواهیم داد. عملکردش در زمین عالی است و همین نکته مهمی است. ما همچنان کنارش خواهیم بود.