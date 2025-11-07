میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید ستاره فوتبال با اسلحه گرم!

باشگاه تاتنهام هاستپرز با صدور بیانیه‌ای قاطعانه اعلام کرد که در پی حادثه دلخراش تهدید مسلحانه علیه مدافع چپ خود تمام‌قد از او حمایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۰۸
| |
288 بازدید

تهدید ستاره فوتبال با اسلحه گرم!/ سرمربی تمام قد پشت بازیکن ایستاد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سرمربی تاتنهام، توماس فرانک، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل منچستریونایتد، تأیید کرد که باشگاه به طور کامل از دِستینی اودوگی، بازیکنی که در ماه سپتامبر هدف تهدید و اخاذی با سلاح گرم قرار گرفته بود، پشتیبانی می‌کند.

این حادثه به ماه سپتامبر بازمی‌گردد. بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، مدافع چپ اسپرز توسط یک مرد مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته بود؛ فردی که پلیس متروپولیتن لندن اکنون او را بازداشت کرده است. این فرد سابقه اتهاماتی چون باج‌گیری، رانندگی بدون گواهینامه و تهدید با سلاح گرم دارد.

فرانک در نشست خبری پیش از بازی مقابل منچستریونایتد به این موضوع اشاره کرد و گفت: این موقعیت بسیار وحشتناکی است و نمی‌توانم بیش از این در موردش صحبت کنم، چون پرونده در جریان است. اما باشگاه و ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا از او حمایت کنیم.

او افزود: به حمایت از اودوگی ادامه خواهیم داد. عملکردش در زمین عالی است و همین نکته مهمی است. ما همچنان کنارش خواهیم بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تاتنهام توماس فرانک فوتبال
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cHg
tabnak.ir/005cHg