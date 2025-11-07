میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زیاد نخاله: همچنان در میدان هستیم

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ایران به خاطر حمایت از ملت فلسطین تقدیر و اعلام کرد که مقاومت هنوز در میدان است و سلاح بر کف دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۰۳
| |
437 بازدید

زیاد نخاله: همچنان در میدان هستیم/ تقدیر از ایران به خاطر حمایت از ملت فلسطین

به گزارش تابناک،  زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز جمعه در سی و چهارمین کنفرانس ملی عربی در بیروت اعلام کرد که مقاومت فلسطین هنوز در میدان است و برای حفاظت از آن تأکید کرد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: به همه کسانی که از ایران، لبنان، یمن، مصر و قطر در کنار ما ایستادند، درود می‌فرستیم.  وی در ادامه گفت: ما از این نبرد با اشغالگران در حالی خارج شدیم که سلاح‌های ما در دست‌هایمان است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه به مدت دو سال اشاره کرد و افزود: غزه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنگید.

النخاله اظهار داشت: همه گروه‌های مقاومت در مقابله با متجاوزان متحد بودند و در سطح سیاسی نیز همین‌طور بود. اگر متحد نبودیم ما حتی یک ماه هم دوام نمی‌آوردیم.

وی در ادامه گفت که آنچه در غزه می‌گذرد، فراتر از توانایی رژیم صهیونیستی برای مهار آن است. دبیرکل جهاد اسلامی درباره طرح ترامپ نیز گفت: طرح ترامپ موانع و شرایط زیادی ایجاد کرده که قابل اجرا نیستند و هر بند از آن نیازمند اقدامات گسترده‌ای است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حملات مستمر نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری اشاره کرد و افزود: مردم ما در کرانه باختری با یک نبرد واقعی روبرو هستند که موجودیت فلسطینی را در آنجا تهدید می‌کند.

 

 
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جنبش جهاد اسلامی فلسطین لبنان زیاد النخاله
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cHb
tabnak.ir/005cHb