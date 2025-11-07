زیاد نخاله: همچنان در میدان هستیم

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ایران به خاطر حمایت از ملت فلسطین تقدیر و اعلام کرد که مقاومت هنوز در میدان است و سلاح بر کف دارد.

به گزارش تابناک، زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز جمعه در سی و چهارمین کنفرانس ملی عربی در بیروت اعلام کرد که مقاومت فلسطین هنوز در میدان است و برای حفاظت از آن تأکید کرد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: به همه کسانی که از ایران، لبنان، یمن، مصر و قطر در کنار ما ایستادند، درود می‌فرستیم. وی در ادامه گفت: ما از این نبرد با اشغالگران در حالی خارج شدیم که سلاح‌های ما در دست‌هایمان است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه به مدت دو سال اشاره کرد و افزود: غزه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنگید.

النخاله اظهار داشت: همه گروه‌های مقاومت در مقابله با متجاوزان متحد بودند و در سطح سیاسی نیز همین‌طور بود. اگر متحد نبودیم ما حتی یک ماه هم دوام نمی‌آوردیم.

وی در ادامه گفت که آنچه در غزه می‌گذرد، فراتر از توانایی رژیم صهیونیستی برای مهار آن است. دبیرکل جهاد اسلامی درباره طرح ترامپ نیز گفت: طرح ترامپ موانع و شرایط زیادی ایجاد کرده که قابل اجرا نیستند و هر بند از آن نیازمند اقدامات گسترده‌ای است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حملات مستمر نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری اشاره کرد و افزود: مردم ما در کرانه باختری با یک نبرد واقعی روبرو هستند که موجودیت فلسطینی را در آنجا تهدید می‌کند.