استوری ستاره بسکتبال برای پدر استقلال

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0631\u0633\u0644\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u06cc\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0647\u200c\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0646\u0635\u0648\u0631 \u067e\u0648\u0631\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0633\u0637\u0648\u0631\u0647 \u0641\u0642\u06cc\u062f \u0648 \u067e\u062f\u0631 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0