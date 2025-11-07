میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش دستگاه قضا به خودسوزی جوان اهوازی

بر اساس قانون، رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.
واکنش دستگاه قضایی به خودسوزی جوان اهوازی

به گزارش تابناک، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در بیانیه‌ای درباره حادثه خودسوزی یک جوان در اهواز تاکید کرد: دستگاه قضایی خوزستان با ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی بدون اغماض برخورد می‌کند.، بنا بر اعلام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در روز جمعه ۱۶ مهر، در این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی

مقام معظم رهبری: حفظ انسجام ملی، امروز لازم‌تر از همیشه است.

به اطلاع مردم فهیم، نجیب و شهید پرور استان خوزستان می‌رساند در پی حادثه تلخ و غم‌انگیز خودسوزی جوان اهوازی، و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان مهین اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهره‌برداری کنند، دستگاه قضایی استان با جدیت و اقتدار،قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دشمنان ملت غیور ایران اسلامی همواره در تلاش‌اند با بهره‌برداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب و میان اقوام غیور و شهیدپرور این استان اختلاف ایجاد کنند؛ اما مردم نجیب، مومن و انقلابی خوزستان، با هوشیاری و درایت خود، اجازه نخواهند داد چنین دسیسه‌هایی امنیت و آرامش استان را خدشه‌دار کند.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون، رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

خودسوزی جوان اهوازی دستگاه قضا دستگاه قضایی
