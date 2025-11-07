میلی صفحه خبر لوگو بالا
زاکانی: مجسمه والرین، نماد شکست طمع‌ورزان به ایران

شهردار تهران با بیان اینکه آنها نمی‌توانند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشند، گفت: مجسمه والرین و برگزاری این مراسم باشکوه پیامی از مقاومت، ایستادگی و برجسته‌سازی از نقاطی از تاریخ است که بزرگان ما با قدرت و نجابت خود دشمنیان را از ایران دور کردند.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۹۲
| |
718 بازدید

نصب مجسمه والرین پیام‌آور مقاومت و ایستادگی ملت ایران در طول تاریخ است/ ایرانیان همواره با قدرت و نجابت دشمن را از کشورشان دور کرده‌اند

به گزارش تابناک به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، امشب - جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴- در حاشیه مراسم رونمایی از مجسمه زانوزنندگان برابر ایران که در میدان انقلاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایران سرزمین کهن و عزیز ما است و ایران دلیران امروز در برابر آمریکا و ایادی آن که به دنبال تجزیه ایران هستند، ایستاده است.

 همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ایرانیان نشان دادند که دشمنان هیچ غلطی نتواستند بکنند و به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند. وی با اشاره به پیام حضور پرشور مردم در این مراسم، خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران ۱۳ عنصر مقاومت و اسطوره‌های تاریخی خود را به رخ می‌کشند و مجسمه زانو زدن والرین در برابر شاپور پادشاه ایران پیام‌آور این است که آمریکا و ترامپ که چشم طمع به این خاک دارند، بدانند هیچ راهی جز شکست ندارند.

زاکانی: مجسمه والرین، نماد شکست طمع‌ورزان به ایران

 زاکانی با اعلام اینکه آنها نمی‌توانند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشند، تاکید کرد: مجسمه والرین و برگزاری این مراسم باشکوه پیامی از مقاومت، ایستادگی و برجسته‌سازی از نقاطی از تاریخ است که بزرگان ما با قدرت و نجابت خود دشمنی‌ها را از ایران دور کردند. شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه برگزاری چنین رویدادهایی در پایتخت ادامه خواهد داشت، گفت: اساس این کار مسیری است که متن جامعه را در پاسداشت بزرگی‌ها و نمادها همراه کند. این حضور پیامی برای آیندگان دارد؛ تلاش ما بر این است که این مسیر ادامه داشته باشد.

