به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!

در پی تحولات اخیر منطقه و تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، همراه با مواضع و رویکردهای ایالات متحده و ناتو در قبال ایران، موضوع تحلیل اهداف و پیامدهای این تحرکات به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای سیاسی کشور تبدیل شده است. در همین زمینه، پایگاه خبری ـ تحلیلی تابناک در گفت‌وگویی تفصیلی با منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین امور خارجه و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک تحولات اخیر و همچنین چشم‌انداز روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده پرداخته است. گفتگوی مشروح منوچهر متکی با پایگاه خبری تحلیلی تابناک را در ادامه می‌خوانید. تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2151547" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1338785/2151547?width=700&height=400"></script></div>

تابناک: برخی تحلیل ها درباره جنگ ایران و اسرائیل، با در نظر گرفتن نقش ایالات متحده آمریکا و(ناتو) در پشت صحنه این تحولات، نشان می‌دهد که اصولاً تمایل این متجاوزان معطوف به تغییر نظام در جمهوری اسلامی ایران بوده است. مباحثی همچون فروپاشی و تقسیم کشور نیز از جمله تحلیل‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را در زمره تحلیل‌های سخت و پیچیده آن برهه زمانی به شمار آورد. در این راستا، مایلم نظر و جمع‌بندی جنابعالی را نسبت به هدف نهایی احتمالی این روندها و اتفاقات بدانم. همچنین تحلیل شما را درباره اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا می‌خواهم که عنوان کرده‌اند ایالات متحده اساساً به دنبال تغییر نظام سیاسی در ایران نیست و این موضوع در دستور کار آنان قرار ندارد. به طور کلی، آیا می‌توان به چنین اظهاراتی اعتماد کرد، یا باید همچنان بر حفظ آمادگی تأکید نمود و منتظر وقوع تحولات و تحلیل‌هایی بود که ممکن است نسبت به جمهوری اسلامی ایران جنبه سخت و خصمانه داشته باشند؟ افزون بر این، نظر شما درباره تحلیل‌هایی که نسبت به مذاکره خوش‌بینانه هستند چیست؟



پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر روز در ایالات متحده آمریکا مقاله‌ای، سخنرانی، قطعنامه‌ای یا حرکتی علیه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی مشاهده می‌شد و در ایران نیز هر روز سخنرانی، مقاله یا تظاهراتی علیه آمریکا برگزار می‌گردید. این امر نشان می‌دهد که دو کشور ایران و آمریکا از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در خارج از مرزهای خود هستند و در عین حال با یکدیگر خصومت دارند. زمانی که دو کشور با یکدیگر در خصومت باشند، هر یک از طرفین تلاش می‌کند تا تعامل خود با کشور مقابل را تعریف کرده و سناریوهای راهبردی خود را نسبت به کشوری که آن را خصم تلقی می‌کند، تدوین نماید. پس از پیروزی انقلاب، آمریکایی‌ها این کار را انجام دادند. آمریکایی‌ها پس از یک دوره کوتاه که تصور می‌کردند می‌توانند با دولت موقت به تفاهم برسند و شرایط گذشته را بهحالت پیشین بازگردانند، تلاش‌هایی در این زمینه انجام دادند. اما پس از اشغال لانه جاسوسی که در پاسخ به اقدامات آمریکا بود، در واقع در تعریف‌های خود، ایران را به عنوان خصم انقلاب اسلامی و دشمن آمریکا تلقی کردند. برای مواجهه با ایران، دو سناریو در دستور کار آنان قرار گرفت: سناریوی نخست، براندازی؛ و سناریوی دوم، تغییر رفتار. در طول چهل و پنج سال گذشته، این دو سناریو همواره در دستور کار آمریکا قرار داشته است در فراموشخانه‌ها و اتاق‌های فکر پنهان خود به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه براندازی جمهوری اسلامی کمتر از هزینه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است؛ لیکن در ایجاد این برداشت، اسرائیل نقش کلیدی داشته است در نگاه دشمنان جمهوری اسلامی ایران، ایران بیش از اندازه بزرگ و با قدمتی طولانی است و از همه مهم‌تر، ایران همواره جایگاهی ویژه داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره حرفی برای گفتن داشته است. در گذشته‌های دور به ایران حمله می‌کردند، اما در فرهنگ ایران ادغام و مستحیلمی‌شدند. این امر نشان‌دهنده آن است که ملت ایران در واقع دارای فرهنگی برتر و ادبیاتی غنی‌تر بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، تمدنی و پیشینه بیش از هزار ساله ی اسلامی، با تحول در مفاهیم نظام بین‌الملل که انقلاب اسلامی از رهاوردهای آن است، مواجه شد و همین امر موجب چند برابر شدن دغدغه دشمنان نسبت به ایران گردید. چنین هویتی تنها زمانی برای دشمنان قابل تحمل است که، مانند دوران پهلوی، تحت اختیار، اراده و سیطره آنان قرار داشته باشد؛ در غیر این صورت، تحمل آن برایشان ممکن نیست.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر روز در ایالات متحده آمریکا مقاله‌ای، سخنرانی، قطعنامه‌ای یا حرکتی علیه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی مشاهده می‌شد و در ایران نیز هر روز سخنرانی، مقاله یا تظاهراتی علیه آمریکا برگزار می‌گردید. این امر نشان می‌دهد که دو کشور ایران و آمریکا از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در خارج از مرزهای خود هستند و در عین حال با یکدیگر خصومت دارند. زمانی که دو کشور با یکدیگر در خصومت باشند، هر یک از طرفین تلاش می‌کند تا تعامل خود با کشور مقابل را تعریف کرده و سناریوهای راهبردی خود را نسبت به کشوری که آن را خصم تلقی می‌کند، تدوین نماید. پس از پیروزی انقلاب، آمریکایی‌ها این کار را انجام دادند. آمریکایی‌ها پس از یک دوره کوتاه که تصور می‌کردند می‌توانند با دولت موقت به تفاهم برسند و شرایط گذشته را بهحالت پیشین بازگردانند، تلاش‌هایی در این زمینه انجام دادند. اما پس از اشغال لانه جاسوسی که در پاسخ به اقدامات آمریکا بود، در واقع در تعریف‌های خود، ایران را به عنوان خصم انقلاب اسلامی و دشمن آمریکا تلقی کردند.برای مواجهه با ایران، دو سناریو در دستور کار آنان قرار گرفت: سناریوی نخست، براندازی؛ و سناریوی دوم، تغییر رفتار. در طول چهل و پنج سال گذشته، این دو سناریو همواره در دستور کار آمریکا قرار داشته است. با توجه به حوادث، تحولات و شرایط مختلف زمانی، یکی از آن دو سناریو برجسته‌تر می‌شود. در اینجا لازم است به این نقیصه اشاره شود که ما در ایران کار آمریکایی‌ها را انجام نداده‌ایم؛ بدین معنا که به یک تعریف واحد نسبت به آمریکا و نسبت به خصومت آمریکا نرسیده‌ایم. بسیار جالب است که سناریوهای آمریکا، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان در خصوص آن اتفاق نظر داشته‌اند؛ هرچند تاکتیک‌های آنان در برخورد با ایران متفاوت بوده است، اما سناریوهای آنان واحد بوده است، همانند سناریوی واحدی که اکنون در رابطه با چین وجود دارد، و این ویژگی سیاست خارجی امریکا است. ما در ایران این اقدام را انجام نداده‌ایم. به جز حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، که تعریفی روشن و واضح نسبت به عملکرد و کارکرد ایالات متحده آمریکا داشته‌اند، در دولت‌های مختلف تحلیل‌های متفاوتی نسبت به آمریکا وجود داشته است. به همین دلیل، در بدنه اجرایی کشور، هیچ‌گاه در چهل و چند سال گذشته، ما به یک سناریوی واحد در تعامل با آمریکا، در برخورد با آمریکا و در چگونگی کنترل خصومت آن دست نیافته‌ایم. هر زمان که ضرورت اقتضا می‌کرد، برخورد با آمریکا، همانند مقابله با حمله رژیم صدام، یک پروژه ملی تلقی می‌شد. معمولاً امام خمینی (ره) و یا مقام معظم رهبری در دوران رهبری خود، هدایت این مسیر را بر عهده داشتند. ملت در میدان حضور داشت و دولت‌ها با شدت و ضعف ناگزیر بودند از سیاست کلی نظام تبعیت کنند. بنابراین دشمنی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران امری آشکار است.در فراموشخانه‌هایشان، به‌قول فراماسونری و اتاق‌های فکر پنهان خود به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه براندازی جمهوری اسلامی کمتر از هزینه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است؛ لیکن در ایجاد این برداشت، اسرائیل نقش کلیدی داشته است.