روسیه برای ترامپ خط و نشان کشید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ماریا زاخارووا جمعه در نشستی خبری درباره گزارشهای رسانههای آمریکایی در زمینه تدارک واشنگتن برای آزمایش موشک بالستیک قارهپیما «مینیتمن ۳» با قابلیت حمل کلاهک هستهای افزود: سازمانهای مرتبط در روسیه، اقدامات ایالات متحده و سایر کشورها در حوزه هستهای را با تمام دقت لازم، از جمله آزمایش سلاحهای تهاجمی استراتژیک در زرادخانه آمریکا، زیر نظر دارند.
وی اظهار داشت: پیامهای دریافتی از واشنگتن که نگرانیهای بحقی را در گوشه و کنار جهان ایجاد کرده است، همچنان متناقض هستند و باید دلایل اصلی از طرح این سخنان مشخص شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به سخنان رئیسجمهور آمریکا درباره قصد وی برای آزمایش سلاحهای هستهای و انتساب آن به پاسخ به اقدامات مشابه روسیه و چین گفت: سوال منطقی که برای بسیاری از کارشناسان از جمله آمریکاییها هنوز مطرح است، این است که آیا این اقدام آمریکا به معنای دور تازهای از آزمایش موشکهای سلاحهای هستهای است؟ یا واشنگتن واقعاً در حال بررسی از سرگیری مستقیم آزمایشهای انفجاری اجزای کلاهک هستهای، به بهانههای واهی، است.
وی افزود: چنین اقداماتی نقض مفاد پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای است که چندین دهه قبل توسط همه کشورهای متعهد شکل گرفت.
زاخارووا ادامه داد: اگر رویکرد آمریکا از سرگیری آزمایشهای انفجاری کلاهکهای اتمی باشد، بدون شک یک تکاپوی بسیار منفی در جهان ایجاد میکند و باعث اقدامات تلافیجویانه سایر کشورها از جمله روسیه میشود؛ این موضوع همان چیزی است که رئیسجمهور روسیه درباره آن سخن گفت.
پیش از این، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که به پنتاگون دستور داده است که فوراً آزمایش سلاحهای هستهای را از سر بگیرد. ترامپ با بیان اینکه برخی کشورهای دیگر قبلاً این کار را انجام دادهاند، در عین حال مشخص نکرد که منظور او از آزمایشها چیست و آیا این شامل انفجار کلاهکهای هستهای نیز میشود یا خیر.
پس از آن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مقامات بلندپایه امنیتی مسکو به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سازمانهای اطلاعاتی و سازمانهای غیرنظامی این کشور دستور داد تا اطلاعات بیشتری را جمعآوری و تجزیه و تحلیل کنند و پیشنهادهای هماهنگ شدهای را در مورد شروع احتمالی کار برای آمادهسازی آزمایشهای سلاحهای هستهای ارائه دهند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره یادآور شد که رئیس جمهور روسیه دستور آمادهسازی برای آزمایش سلاح هستهای را نداده است، بلکه پوتین دستور داده است که تدارک برای چنین آزمایشهایی بررسی شود.
سخنگوی کرملین با تأکید بر اینکه روسیه به تعهدات خود در زمینه منع آزمایش سلاحهای هستهای پایبند است، خاطرنشان کرد: با وجود این، موضع رهبر روسیه در این زمینه کاملاً واضح است و تفسیر دوگانهای را در این زمینه نمیپذیرد.