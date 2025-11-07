مشخصات دوربین گلکسی S26 اولترا لو رفت

با توجه به گزارش‌های منتشر شده، گلکسی اس 26 اولترا از دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ HP2، دوربین اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی JN3 و دوربین تله‌فوتو پریسکوپ ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX854 و زوم اپتیکال ۵ برابری عرضه خواهد شد. برای عکاسی سلفی نیز از حسگر ۱۲ مگاپیکسلی سونی IMX874 استفاده می‌شود.

به گزارش تابناک، با توجه به عرضه گوشی‌های چینی مختلف با دوربین قوی، بسیاری از کاربران منتظر دوربین گلکسی S26 اولترا هستند. مشخصات لو رفته از Galaxy S26 Ultra نشان می‌دهد که پرچمدار کره‌ای چه تغییراتی را به‌خود خواهد دید.

زمانی پرچمداران سامسونگ بهترین گوشی‌های دوربین‌محور بازار بودند. هرچند در سال‌های اخیر شرکت‌های چینی موفق شده‌اند رقابت را برای سامسونگ سخت کنند. پس از معرفی ویوو X300 پرو و شیائومی 17 پرو مکس بسیاری منتظر هستند ببینند گلکسی S26 اولترا با دوربین خود چه پاسخی می‌دهد.

پرچمدار کره‌ای احتمالا به‌خاطر مشکلات و تاخیرهای پیش آمده در بخش تولید اواخر بهمن ماه رونمایی خواهد شد. هرچند متاسفانه تغییر چندانی در بخش دوربین دیده نمی‌شود. تصاویر لو رفته از Galaxy S26 Ultra نیز این ادعا را تایید می‌کنند.

سامسونگ قصد ندارد سخت‌افزار استفاده شده در دوربین اصلی، دوربین اولتراواید، دوربین تله‌فوتو پریسکوپ و دوربین سلفی را تغییر دهد. آنها فقط به این نتیجه رسیده‌اند که دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی نیاز به بهبود دارد. به همین خاطر قرار است از حسگر جدید ۱۲ مگاپیکسلی سامسونگ S5K3LD برای این دوربین استفاده کنند. همچنین احتمال پرچمدار جدید کره‌‌ای‌ها از کدک ویدیویی APV پشتیبانی خواهد کرد.

با توجه به گزارش‌های منتشر شده، گلکسی اس 26 اولترا از دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ HP2، دوربین اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی JN3 و دوربین تله‌فوتو پریسکوپ ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر سونی IMX854 و زوم اپتیکال ۵ برابری عرضه خواهد شد. برای عکاسی سلفی نیز از حسگر ۱۲ مگاپیکسلی سونی IMX874 استفاده می‌شود.

ظاهرا سامسونگ قصد دارد با بهبودهای نرم‌افزاری و استفاده از هوش مصنوعی کیفیت تصاویر دوربین گلکسی S26 اولترا را بهبود ببخشد. هرچند به‌نظر می‌رسد این تغییرات برای جلب توجه کاربران کافی نباشند. حتی اگر شما یک فرمول برنده را هم داشته باشید، باید پس از مدتی آن را تغییر دهید.