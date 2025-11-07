میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش وزارت خارجه به اعترافات جدید ترامپ

اکنون رئیس‌جمهور آمریکا خودش با اذعان صریح به اینکه من کاملاً مسئول آن بودم»، پرده از دروغ وزیر خارجه‌اش برداشته و عملاً اذعان کرده که واشنگتن از ابتدا هدایت این عملیات را بر عهده داشته است.
واکنش بقائی به اعتراف ترامپ درباره مشارکت در حمله اسرائیل علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به مشارکت در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، آشکارکننده دروغ قبلی مقامات این کشور و مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکاست.
 
به گزارش تابناک، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: به‌یاد دارید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که واشنگتن هیچ نقشی در اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران نداشته و با تأکید گفت این یک «اقدام یک‌جانبه» از سوی اسرائیل بوده و «ما در حملات علیه ایران دخیل نیستیم»؟
 
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «البته که آن ادعا، آشکارا یک دروغ واضح بود؛ چرا که از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.»، تصریح کرد: اکنون رئیس‌جمهور آمریکا خودش با اذعان صریح به اینکه «من کاملاً مسئول آن بودم»، پرده از دروغ وزیر خارجه‌اش برداشته و عملاً اذعان کرده که واشنگتن از ابتدا هدایت این عملیات را بر عهده داشته است.
 
او در ادامه نوشت: این اعتراف، سندی غیرقابل انکار از دخالت مستقیم و همدستی فعال آمریکا در تجاوز بی‌دلیل اسرائیل علیه ایران به شمار می‌آید و هم‌زمان، به‌منزله‌ پذیرش آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب یک عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.
 
بقائی در پایان تاکید کرد که «ایالات متحده آمریکا باید به‌دلیل این تخلف فاحش و جنایت سنگینی که مرتکب شده است، مورد بازخواست و پاسخگویی قرار گیرد.»
 
