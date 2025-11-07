میلی صفحه خبر لوگو بالا
گواردیولا در تالار هزارتایی‌ها!

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در آستانه کسب افتخاری قرار دارد که پیش از او تنها برخی از بزرگ‌ترین سرمربیان تاریخ فوتبال موفق به ثبت آن شده‌‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۶۹
| |
252 بازدید
خوشامدگویی فرگوسن به گواردیولا در آستانه ورود به تالار مشاهیر 1000 تایی‌ها!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پپ گواردیولا با هدایت منچسترسیتی در بازی بعدی این تیم مفتخر به ورود به تالار مشاهیر باشگاه 1000 تایی‌های اتحادیه مربیان لیگ خواهد شد. سرمربی کاتالان با انجام این کار به سی‌و‌نهمین نفر در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد که تعداد بازی‌های ثبت شده برای او به‌عنوان سرمربی در رقابت‌های لیگ، چهار رقمی می‌شود.

گواردیولا که دوران مربیگری‌اش را با بارسلونا آغاز کرد، آن را با بایرن مونیخ ادامه داد و اکنون هدایت من‌سیتی را برعهده دارد، در این خصوص گفت: عضو اتحادیه مربیان لیگ بودن برای من بسیار مهم است. بنابراین اینکه به تالار مشاهیر باشگاه هزارتایی‌های این اتحادیه ملحق می‌شوم برای من افتخاری بسی بزرگ است. ایستادن در کنار امثال سرالکس فرگوسن و کلی دیگر از همکارانم که در طول سال‌ها از رقابت با آنها لذت برده‌ام، مایه مباهات است. به همین دلیل می‌خواهم از خانواده‌ام، دوستانم و تمام افرادی که در طول این سال‌ها از من حمایت کردند تا به چنین جایگاهی برسم قدردانی کنم؛ همینطور از بازیکنانم و دستیارانم در بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی که مرا در رسیدن به این افتخار خاص همراهی کردند.

در همین حال سرالکس فرگوسن نیز با انتشار پیامی ورود گواردیولا به تالار مشاهیر هزارتایی‌های اتحادیه مربیان لیگ را به او خوشامد گفت و اظهار داشت: پپ، بی‌نهایت از اینکه ورودت را به تالار افتخارات باشگاه 1000 تایی‌ها اتحادیه مربیان لیگ خوشامد می‌گویم، خوشحالم. عشق و شوق عمیق تو به فوتبال همیشه به همه ثابت شده است و باید به خودت به خاطر تأثیری که بر فوتبال گذاشته و همچنان می‌گذاری افتخار کنی. چنین افتخاری را هرگز نباید دستکم گرفت و تو باز هم باید به قهرمانی‌هایت در لیگ، اروپا و جام‌های داخلی ادامه دهی. بی‌صبرانه منتظر دیدنت در ضیافت شام مراسم ورودت به تالار مشاهر باشگاه هزارتایی‌ها هستم.

افتخاری که گواردیولا در آستانه ثبت آن قرار دارد پیش از این توسط سرمربیانی مانند کارلو آنچلوتی، ژوزه مورینیو، رافائل بنیتس، اونای امری، یورگن کلوپ، آرسن ونگر، کلودیو رانیری، دیوید مویس و روی هاجسون رقم خورده است.

گواردیولا در دیداری موفق به ثبت هزارمین تجربه مربیگری‌اش در رقابت‌های لیگ می‌شود که یکی از سخت‌ترین آزمون‌های فصل جاری تیم او در لیگ برتر جزیره است چرا که من‌سیتی یکشنبه از ساعت 20 به وقت تهران در ورزشگاه اتحادیه میزبان لیورپول خواهد بود.

 

 
 
سر الکس فرگوسن پپ گواردیولا تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس فوتبال
