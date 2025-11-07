چادرملو با شکست آلومینیوم به صدر جدول رسید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در دومین روز از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم‌های چادرملو اردکان و آلومینیوم اراک از ساعت 15:30 امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم چادرملو با نتیجه یک بر صفر میهمانش را شکست داد و ضمن کسب چهارمین بردش در فصل جاری، پنجمین باخت آلومینیوم را رقم زد.

تنها گل این بازی را «رنی سیمیسترا» در دقیقه 70 برای چادرملو به ثمر رساند.

قضاوت این بازی برعهده احمد محمدی بود که به هادی حبیبی‌نژاد از چادرملو و رحمان جعفری از آلومینیوم کارت زرد نشان داد.

چادرملو با این برد 17 امتیازی شد و به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. آلومینیوم نیز با 13 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.