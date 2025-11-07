معنای پیروزی «ممدانی» برای ترامپ/ مردم در فقر و ترامپ دنبال ساخت سالن رقص در کاخ سفید است

ترامپ نشان داده که از واقعیت زندگی بیشتر آمریکایی‌ها بی‌خبر است و در حال ساخت سالن رقصی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در بخش شرقی کاخ سفید است.

نکته مهم این است که تنها دموکرات‌ها نیستند که ترامپ را برای اقتصاد ضعیف سرزنش می‌کنند. طبق نظرسنجی‌های خروج از صندوق، ابیگیل اسپنبرگر و میکی شرل — فرمانداران منتخب ویرجینیا و نیوجرسی — توانستند ۷ درصد از رأی‌دهندگان ترامپ را به خود جذب کنند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، زهران ممدانی، در انتخابات شهرداری‌ها در نیویورک توانست حداکثر آراء را کسب کرده و به عنوان اولین شهردار مسلمان (شیعه) این شهر انتخاب شود.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، میزان مشارکت رأی‌دهندگان از ۲ میلیون نفر فراتر رفت. این اولین بار از سال ۱۹۶۹ است که این تعداد نیویورکی در انتخابات شهرداری رای می‌دهند.

طبق گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز، ۲۰۵۲۴۳۲ میلیون نیویورکی در انتخابات شهرداری رای دادند و ممدانی با ۱۰۳۴۵۵۰ رای (۵۰.۴ درصد کل آرا) پیروز شد.

کومو به عنوان نامزد مستقل در این انتخابات، توانست ۸۵۳۲۶۰ رای (۴۱.۶ درصد کل آرا) کسب کند و اسلیوا فقط ۱۴۵۹۲۴ رای (۷.۱ درصد کل آرا) را به خود اختصاص داد.

این اتفاق در حالی رقم خورد که ترامپ از «اندرو کومو» نامزد دموکرات و رقیب ممدانی حمایت کرده بود.

ترامپ از ترس پیروزی ممدانی، از هواداران جمهوری‌خواه خود خواست که به کرتیس اسلیوا نامزد این حزب رای ندهند. ترامپ همچنین نیویورکی‌ها را به قطع بودجه تهدید کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر مقامات دولت او طی ماه‌های اخیر بار‌ها علیه ممدانی موضع گرفته بودند و ترامپ او را «کمونیست» خطاب کرده بود.

در این زمینه «لورا روزن» خبرنگار آمریکایی در سایت دیپلماتیک می‌نویسد: پیروزی‌های قاطع و دو‌رقمی دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی و سایر رقابت‌های این هفته، نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان تا چه حد اعتماد خود را به توانایی دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در مدیریت اقتصاد و مهار افزایش هزینه‌های مواد غذایی، انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن از دست داده‌اند.

ترامپ بار دیگر نشان داده که از واقعیت زندگی بیشتر آمریکایی‌ها بی‌خبر است؛ او در حالی کاخ سفید را با تزئینات طلایی و تجملات پر کرده و برای ساخت سالن رقصی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بخش شرقی کاخ را تخریب کرده، که بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی هم‌زمان از مزایای غذایی (SNAP) محروم شده‌اند.

ترامپ حتی یک مهمانی پرخرج با تم «گتسبی بزرگ» در اقامتگاه مارالاگو برگزار کرد، در حالی که مدعی بود قیمت مواد غذایی کاهش یافته است — در حالی که در واقع افزایش یافته‌اند.

بر اساس نظرسنجی شبکه NBC، تنها ۳۴ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده معتقدند دولت ترامپ در زمینه اقتصاد به وعده‌های خود عمل کرده، در حالی که ۶۳ درصد می‌گویند این دولت ناکام بوده است.

در ماه‌های اخیر تمرکز ترامپ بیشتر بر دکور کاخ سفید و پایان جنگ‌های خارجی بوده است، اما به گفته تحلیلگران، سرنوشت سیاسی حزب او بیشتر به مسائل معیشتی مانند قیمت مواد غذایی، سوخت و بیمه سلامت وابسته است.

پیروزی گسترده دموکرات‌ها در روز سه‌شنبه ممکن است بر ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش تأثیر گذاشته باشد؛ چرا که او روز بعد در شبکه Truth Social نوشت: «قابلیت (استطاعت) پرداخت هزینه‌ها هدف ماست.»

این دومین بار در دو روز بود که او از واژه «affordability» (قابلیت پرداخت) استفاده می‌کرد — و تنها چهارمین بار از زمان بازگشتش به قدرت در ژانویه گذشته.

شرل حتی موفق شد در میان رأی‌دهندگان اسپانیایی‌تبار عملکرد چشمگیری داشته باشد و ۱۸ درصد از حامیان لاتین‌تبار ترامپ را در نیوجرسی به سمت خود بکشد. این گروه در مجموع با اختلاف ۳۷ درصدی به شرل رأی دادند.

به گفته نیویورک تایمز، تمرکز ترامپ بر امور حاشیه‌ای مانند تغییرات تجملی در کاخ سفید، و بی‌توجهی به تورم و هزینه‌های زندگی، موجب شده تا مزیت سنتی جمهوری‌خواهان در حوزه اقتصاد از بین برود.

در نهایت، رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی ناراضی‌اند — و این بار، به جای دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان را مقصر می‌دانند.