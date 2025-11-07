میلی صفحه خبر لوگو بالا
راکت لب ماهواره ژاپنی را به فضا برد

شرکت راکت لب ششمین ماموریت خود برای شرکت ژاپنی iQPS که از زمین عکسبرداری می کند را انجام داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۵۶
| |
4 بازدید

راکت لب ماهواره ژاپنی را به فضا برد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از اسپیس، برای این منظور یک موشک الکترون همراه ماهواره QP-SAR14 که یاچیهوکو-I لقب گرفته را دیروز در ساعت ۱۹:۵۱ دقیقه به وقت گرینویچ از مقر راکت لب واقع در نیوزلند به مدار زمین برد.

موشک الکترون ماهواره یاچیهوکوI را ۵۰ دقیقه پس از پرتاب در مداری دایره‌ای به ارتفاع ۵۷۵ کیلومتری زمین فرستاد. این ماهواره به بقیه ابزارهای خوشهQPS-SAR می‌پیوندد وتصاویر با وضوح بالا و خدمات پایش زمین در سطح جهانی را فراهم می‌کند.

راکت لب در پستی در توصیف این مأموریت نوشت: هدف iQPS ساختن خوشه‌ای متشکل از ۳۶ ماهواره SARاست که تصاویری آنی از زمین را هر ۱۰ دقیقه یکبار فراهم کند. یاچیهوکوI سیزدهمین ماهواره خوشه iQPSاست که به مدار زمین می‌رسد. هفت عضو این خوشه تاکنون همراه موشک‌هایی غیر از الکترون از جمله موشک اپسیلیون ژاپن، فالکون ۹ اسپیس ایکس و Polar Satellite Launch Vehicle هند به فضا سفر کرده اند.

پرتاب امروز شانزدهمین مأموریت راکت لب در ۲۰۲۵ میلادی و در کل هفتاد وچهارمین مأموریت شرکت به حساب می‌آید. اغلب این مأموریت‌ها به وسیله موشک ۱۸ متری الکترون انجام شده اند.

