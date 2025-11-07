به گزارش تابناک به نقل از فرارو، این روزها نگرانی زیادی در مورد امکان توقیف آدرس‌های ایرانی حاوی بیت‌کوین به وجود آمده.

تقریبا همه صرافی‌های بین‌المللی در اثر تحریمات و فشارهای آمریکا، اقدام به توقف خدمات به ایرانیان کرده‌اند. اخیراً هم بسیاری از تترهای موجود در کیف پول‌های شخصی هم بلوکه شده‌اند. اوج این اقدامات در خرداد سال جاری، باعث از بین رفتن وجوه دیجیتال بسیاری از ایرانیان در جریان هک صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی شد و با وجود جبران خسارت کاربران توسط صرافی‌ها، این شبهه به وجود آمد که آیا بیت کوین هم درست مثل تتر قابل توقیف است؟

آیا بیت کوین مثل تتر توقیف شدنی است؟

تتر یک استیبل‌کوین‌ متمرکز است که تحت کنترل یک شرکت یا نهاد خاص هستند که برای خود دفتر و دستک دارند. این یعنی آنها می‌توانند بنا به هر دلیلی، حساب یا آدرس‌هایی که تتر در آنها نگهداری می‌شود را در هر کجا که باشد، فریز یا توقیف کنند.

برای مثال تصور کنید بانک ملی تصمیم بگیرد موجودی یک فرد را در هر حسابی که در سراسر سیستم بانکی باشد، توقیف کند. این کار به راحتی امکان دارد. شرکت تتر هم که صادرکننده و پشتیبان ارز تتر است، این قابلیت را دارد که وجود تتر یک آدرس را در هر بلاکچینی که باشد توقیف کند. اما آیا برای بیت کوین هم اینطور است؟

باید گفت پشت بیت‌کوین هیچ نهاد دولتی یا سازمانی مثل شرکت تتر وجود ندارد. هنوز حتی هویت بنیانگذار بیت کوین ساتوشی ناکاموتو هم فاش نشده یعنی اینکه بیت کوین تحت کنترل دولت، شرکت یا سازمانی قرار ندارد و مردم در سراسر جهان مشغول ماین و حفاظت امنیت بیت کوین هستند. این یعنی بیت کوین کاملاً مردمی است. اما چرا بیت کوین های ایرانیان در صرافی‌ها از بین رفت؟

چه زمانی بیت کوین قابلیت توقیف دارد؟

فرض کنید پول شما در حساب بانکی شما در یک بانک قرار دارد. اگر این بانک مورد سرقت مسلحانه واقع شود، وجوه دزدیده می‌شوند. این همان اتفاقی است که در جریان هک صرافی‌های ایرانی اتفاق افتاد.

بنابراین بیت‌کوین فقط در شرایط خاصی ممکن است از دست برود یا دزدیده شود که داخل صرافی ارز دیجیتال نگهداری شود. اما اگر کلید خصوصی بیت‌کوین شما فقط در اختیار خودتان باشد، هیچ نهاد خارجی نمی‌تواند آن را توقیف کند. این مثل نگهداری پول در گاوصندوق شخصی است. تا زمانی که کسی به کلید گاوصندوق دسترسی نداشته باشد، محتویات آن امن است.

اگر بیت کوین در کیف پول شخصی شما مثل تراست ولت، متامسک یا ترزور باشد، قابل توقیف نیست. این نقطه تفاوت اصلی با تتر است که هیچ جای امنی برای آن وجود ندارد.

اما اگر رمز ۲۴ کلمه‌ای کیف پول شما لو برود یا دزدیده شود، درست مثل افتادن کلید گاوصندوق به دست سارقان، بیت‌کوین شما دزیده می‌شود یا از بین می‌رود این به معنای توقیف نیست.

چطور بیت کوین‌های خود را ضد تحریم کنیم؟

در روزگار ما هکرها به خود اجازه می‌دهند که به نام رعایت تحریم، به صرافی‌ها نفوذ کنند و اقدام به دزدی یا نابود کردن وجوه بزنند. بنابراین برای حفظ بیت‌کوین در برابر خطر این هکرها، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

بیت‌کوین را از صرافی‌ها خارج و به کیف شخصی مثل متامسک، تراست‌ولت یا کیف سخت‌افزاری انتقال دهید. این کار به راحتی در عرض ۵ دقیقه قابل انجام است.

اگر وجوه بالایی از بیت کوین دارید، استفاده از یک کیف پول سخت‌افزاری باعث می‌شود کلیدها کاملاً آفلاین باشند و دسترسی غیرمجاز تقریبا صفر شود.

همچنین با ذخیره امن کلید خصوصی یا عبارت بازیابی می‌توانید امنیت بیت کوین‌های خود را تامین کنید. بنابراین هیچ‌گاه کلیدها را آنلاین یا در فایل گوشی یا در سیستم‌های اشتراکی نگه ندارید.