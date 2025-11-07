به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، موسسه ماشین‌آلات و مواد کره جنوبی(KIMM) یک سیستم اطفاء حریق خودکار نسل جدید را توسعه داده است که می‌تواند آتش‌سوزی‌های نفتی را در کشتی‌ها، حتی در شرایط نامساعد دریا شناسایی و خاموش کند.

این سیستم با استفاده از یادگیری تقویتی، حرکت کشتی را درک می‌کند و دقیقاً به منابع آتش تا فاصله ۲۴ متری حمله می‌کند.

این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی به طور مستقل صحت آتش‌سوزی را تأیید می‌کند و تنها زمانی که آتش‌سوزی تأیید شود، فعال می‌شود و دقیقاً مانند یک آتش‌نشان انسانی، اطفاء حریق را به سمت منشأ آتش‌سوزی هدایت می‌کند.

این سیستم که توسط محقق ارشد «هیوک لی» و تیمش در مرکز تحقیقات KIMM توسعه داده شده است، آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی را روی یک کشتی واقعی انجام داده است.

این یک نسخه پیشرفته از تحقیقات آتش‌نشانی خودکار قبلی این تیم است که اکنون برای آتش‌سوزی‌های نفتی رایج در کشتی‌ها تطبیق داده شده است.

برخلاف سیستم‌های آتش‌نشانی سنتی که عوامل خاموش‌کننده را در کل یک محفظه آزاد می‌کنند، فناوری KIMM فقط منبع آتش را هدف قرار می‌دهد که این امر از آسیب‌های غیرضروری در هنگام هشدارهای کاذب جلوگیری می‌کند.

این سیستم با استفاده از تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری تقویتی، با حرکت کشتی و شرایط دریا سازگار می‌شود تا اطفای دقیق را تضمین کند.

این فناوری شامل حسگرها، مانیتورهای آتش و یک واحد کنترل با قابلیت‌های تأیید آتش و تخمین مکان مبتنی بر هوش مصنوعی است.

این سیستم به نرخ دقت تشخیص آتش بیش از ۹۸ درصدی دست یافته و می‌تواند فوم خاموش کننده آتش را تا ۲۴ متری پرتاب و تخلیه کند. آزمایش‌ها همچنین عملکرد پایدار را حتی در شرایط دریایی با عمق ۳ متر یا بالاتر تأیید کردند.

این تیم قبل از آزمایش روی کشتی، با استفاده از یک مرکز شبیه‌سازی در مقیاس کامل به ابعاد ۲۵ در ۵ در ۵ متر، عملکرد این سیستم را تأیید کرد.

این مرکز محفظه‌های کشتی واقعی، از جمله شرایط روشنایی و رنگ را شبیه‌سازی کرد. محققان همچنین موقعیت‌های مختلف آتش‌سوزی و غیر آتش‌سوزی، مانند روشن کردن فندک، جرقه‌های حاصل از جوشکاری و بخاری‌های برقی را برای آموزش هوش مصنوعی به منظور شناسایی دقیق آتش‌سوزی، بازسازی کردند.

این سیستم با موفقیت آتش‌سوزی‌های نفتی در فضای باز و محافظت‌شده، از جمله مواردی که احتمالاً در ناوهای هواپیمابر رخ می‌دهد را نیز مدیریت کرد.

در طول آزمایش، این سیستم آتشِ باز ۴.۵ متر مربعی و آتش محافظت‌شده زیر سازه‌ای به اندازه یک بالگرد را خاموش کرد.

این نتایج توانایی آن را در واکنش به شرایط پیچیده آتش‌سوزی در دریا اثبات کرد و در آنجا، این سیستم حتی در امواج با ارتفاع یک متر، منشأ آتش‌سوزی نفتی را در فاصله ۱۸ متری به طور دقیق هدف قرار داد.

محققان برای حفظ دقت، یک الگوریتم یادگیری تقویتی را توسعه دادند که به طور مداوم زاویه هدف‌گیری نازل را با استفاده از داده‌های شتاب با 6 درجه آزادی تنظیم می‌کند تا حرکت موج و بدنه را جبران کند.

گسترش ایمنی فراتر از استفاده دریایی

«هیوک لی»، محقق ارشد KIMM می‌گوید: این سیستم اطفاء حریق اولیه تازه توسعه‌یافته برای آتش‌سوزی‌های نفتی در کشتی، اولین فناوری جهان است که تأیید گام به گام را از تأسیسات شبیه‌سازی زمینی تا محیط‌های واقعی کشتی تکمیل می‌کند.

وی افزود: این سیستم می‌تواند به صورت خودکار به خطرناک‌ترین آتش‌سوزی‌های نفتی در کشتی‌ها، چه در شرایط باز و چه در شرایط محافظت‌شده واکنش نشان دهد و نقطه عطفی در ایمنی خدمه و حفظ اثربخشی رزمی کشتی باشد.

وی همچنین گفت که کاربردهای این سیستم فراتر از استفاده دریایی است.

لی گفت: این فناوری نه تنها در کشتی‌های مختلف، بلکه در انبارهای مهمات، انبارهای تدارکات نظامی، آشیانه‌های هواپیما و کارخانه‌های فراساحلی نیز قابل استفاده است.

گسترش آتی آن به کشتی‌های غیرنظامی و تأسیسات پتروشیمی، ایمنی آتش‌سوزی در دریا و در محیط‌های صنعتی را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

سیستم KIMM با ترکیبی از دقت هوش مصنوعی، یادگیری تطبیقی و آزمایش موفقیت‌آمیز در دنیای واقعی، پیشرفت قابل توجهی را به سمت فناوری‌های آتش‌نشانی خودکار برای ایمنی دریایی و صنعتی نشان می‌دهد.