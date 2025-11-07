آیا دلار ۱۳۰ هزار تومانی در زمستان محتمل است؟

به گزارش تابناک به نقل از نبض بازار، قیمت دلار در حالی در محدود ۱۰۷ هزار تومانی نوسان دارد که کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از احتمال جهش نرخ آن در ماههای آینده سخن میگویند و حتی احتمال دلار ۱۳۰ هزار تومانی نیز مطرح شده است.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در گفتوگو با روزنامه شرق هشدار داده است که در صورت تداوم استقراض از بانک مرکزی و رسیدن نرخ تورم به ارقامی بالاتر از ۴۱ درصد، قیمت دلار ممکن است به محدوده ۱۳۰ هزار تومان برسد. او کنترل کسری بودجه را برای جلوگیری از این وضعیت ضروری دانسته.
در همین رابطه، پیام الیاسکردی، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با نبض بازار، تاکید کرده است که جهش قیمتی بازار ارز و تکرار چرخه تورمی، دور از ذهن نیست. به گفته او، شرایط کنونی اقتصاد کشور شباهت زیادی به مقطع پس از خروج آمریکا از برجام دارد و سیگنالها از احتمال رشد نرخ دلار حکایت میکنند.
الیاسکردی در این گفتوگو با اشاره به برآوردهای رسمی میگوید: «اگر بخواهیم یک قطبنما برای آینده نرخ ارز در نظر بگیریم، پیشبینی سازمان برنامه و بودجه بهترین شاخص است. بر پایه این محاسبات، دلار ۱۳۰ هزار تومانی در زمستان دور از انتظار نیست.»
این کارشناس بازارهای مالی میافزاید: «تورم صعودی، رشد نقدینگی و کسری بودجه، سه عامل مهمی هستند که مسیر نرخ ارز را در ماههای آینده تعیین میکنند. هنوز رقم دقیق کسری بودجه از سوی وزارت اقتصاد اعلام نشده است، اما نشانهها از وجود کسری خبر میدهد که اثر مستقیم بر تورم و قیمت ارز دارد.»
او با یادآوری تحولات سال ۹۷ توضیح میدهد: «در آن زمان که با خروج آمریکا از برجام همزمان بود، ابتدا نرخ دلار جهش کرد؛ سپس اندکی عقب نشست و تورم کالایی جلو افتاد. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است و تورم کالایی از تورم دلار پبشی گرفته که طبیعی است.»
به گفته الیاسکردی، در عین حال قیمت دلار اکنون این ظرفیت را دارد که تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش یابد.
از سوی دیگر، برزو حقشناس کارشناس بازارهای مالی نیز اخیرا در گفتوگو با نبض بازار تاکید کرده که دولت به هشدارها درباره کسری بودجه بیتوجه بوده است و اکنون اثر این غفلت در تمام بازارها دیده میشود. به گفته او، تشدید کسری بودجه میتواند نرخ برابری ارز را کاهش دهد و در شرایط ابرتورمی، همه بازارها همزمان دچار جهش قیمتی میشوند.
حقشناس افزود: «وقتی همه بازارها همزمان صعودی میشوند، افزایش نرخ بهره دیگر کارساز نیست و سیاست انقباضی نتیجه معکوس میدهد.»
جمعبندی دیدگاهها نشان میدهد اقتصاد ایران در آستانه زمستان، با ترکیبی از فشارهای مالی و پولی روبهرو است که در صورت ادامه روند فعلی میتواند به جهش دوباره نرخ ارز منجر شود. کارشناسان هشدار میدهند تنها با اصلاح بودجه، پرهیز از استقراض و بازنگری در سیاستهای پولی میتوان مانع از تحقق دلار ۱۳۰ هزار تومانی شد.