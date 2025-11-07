اعلام زمان شروع تمرینات استقلال در فیفادی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال استقلال چهارشنبه شب در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 به مصاف الوحدات اردن رفت و به تساوی یک - یک دست یافت.

با توجه به عقب افتادن دیدار استقلال برابر سپاهان اصفهان در هفته دهم لیگ برتر و شروع فیفادی آبان ماه، ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی‌پوشان تمرینات تیمش را به مدت شش روز تعطیل کرد. با اعلام کادر فنی استقلال، قرار است دور جدید تمرینات این تیم از سه‌شنبه هفته پیش رو یعنی 20 آبان ماه از سر گرفته شود. ساپینتو و دیگر مربیان خارجی استقلال نیز روز دوشنبه به تهران بازمی‌گردند.

از بین بازیکنان خارجی استقلال، یاسر آسانی در اردوی آلبانی، دوکنز نازون در تیم ملی هائیتی، دیدیه اندونگ در تیم ملی گابن و رستم آشورماتوف در تیم ملی ازبکستان حضور خواهند داشت. لیست تیم ملی فوتبال ایران نیز برای تورنمنت چهارجانبه امارات بعد از هفته دهم اعلام می‌شود و باید دید چند بازیکن استقلال در این لیست خواهند بود.

تیم استقلال یکشنبه 9 آذر ماه در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فولاد خوزستان می‌رود و سپس در هفته دوازدهم این رقابت‌ها مقابل پرسپولیس صف‌آرایی خواهد کرد.