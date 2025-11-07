میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعلام زمان شروع تمرینات استقلال در فیفادی

کادر فنی تیم فوتبال استقلال زمان شروع تمرینات استقلال در تعطیلات فیفادی آبان ماه را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۴۳
| |
230 بازدید
اعلام زمان شروع تمرینات استقلال در فیفادی

به گزارش تابناک به نقل  از تسنیم، تیم فوتبال استقلال چهارشنبه شب در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 به مصاف الوحدات اردن رفت و به تساوی یک - یک دست یافت. 

با توجه به عقب افتادن دیدار استقلال برابر سپاهان اصفهان در هفته دهم لیگ برتر و شروع فیفادی آبان ماه، ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی‌پوشان تمرینات تیمش را به مدت شش روز تعطیل کرد. با اعلام کادر فنی استقلال، قرار است دور جدید تمرینات این تیم از سه‌شنبه هفته پیش رو یعنی 20 آبان ماه از سر گرفته شود. ساپینتو و دیگر مربیان خارجی استقلال نیز روز دوشنبه به تهران بازمی‌گردند. 

از بین بازیکنان خارجی استقلال، یاسر آسانی در اردوی آلبانی، دوکنز نازون در تیم ملی هائیتی، دیدیه اندونگ در تیم ملی گابن و رستم آشورماتوف در تیم ملی ازبکستان حضور خواهند داشت. لیست تیم ملی فوتبال ایران نیز برای تورنمنت چهارجانبه امارات بعد از هفته دهم اعلام می‌شود و باید دید چند بازیکن استقلال در این لیست خواهند بود. 

 تیم استقلال یکشنبه 9 آذر ماه در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فولاد خوزستان می‌رود و سپس در هفته دوازدهم این رقابت‌ها مقابل پرسپولیس صف‌آرایی خواهد کرد.

 

 
 
برچسب ها
فوتبال استقلال فیفادی ساپینتو
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
