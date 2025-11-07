جاده چالوس یکطرفه شد

رییس پلیس راه مازندران گفت که با هدف خدمات دهی مطلوب به مردم و به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۵ یکطرفه شد.

سرهنگ هادی عبادی افزود: جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز جمعه ۱۶ آبانماه جاری از مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی در محورهای ارتباطی مازندران که از روز چهارشنبه گذشته آغاز و تا فردا شنبه نیز ادامه دارد، اظهار داشت: همسو با اجرای این طرح، از ساعت ۱۲ امروز جمعه تردد خودروها از ابتدای آزاد راه تهران شمال به مقصد چالوس ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای اجرای این طرح، تردد خودروها از ساعت ۱۳ امروز جمعه از ابتدای پل زنگوله یعنی از انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

رییس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس در محدوده های میانک، مجلار، مکارود و ولی آباد و همچنین در مسیر جنوب به شمال این محور در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.