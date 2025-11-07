میلی صفحه خبر لوگو بالا
چاپلوسی رئیس جمهور ازبکستان برای ترامپ

در دیداری رسمی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ازبکستان با لحنی ستایش‌آمیز او را «رئیس‌جمهور جهان» خطاب کرد؛ جمله‌ای که بیش از آن‌که دیپلماتیک باشد، رنگ‌وبوی چاپلوسی آشکار داشت.
به گزارش تابناک؛ در دیداری رسمی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ازبکستان با لحنی ستایش‌آمیز او را «رئیس‌جمهور جهان» خطاب کرد؛ جمله‌ای که بیش از آن‌که دیپلماتیک باشد، رنگ‌وبوی چاپلوسی آشکار داشت.  

ترامپ چاپلوسی خبر فوری ازبکستان
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
