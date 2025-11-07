چاپلوسی رئیس جمهور ازبکستان برای ترامپ

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0644\u062d\u0646\u06cc \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u00ab\u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u00bb \u062e\u0637\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u061b \u062c\u0645\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u200c\u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0631\u0646\u06af\u200c\u0648\u0628\u0648\u06cc \u0686\u0627\u067e\u0644\u0648\u0633\u06cc \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a. \u00a0