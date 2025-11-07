میلی صفحه خبر لوگو بالا
خبرهای جدید از مذاکرات فیلترینگ!

ما به دولت اعلام کرده‌ایم که رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است. جمهوری اسلامی ایران هرگز فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهد داد. طرف خارجی نیز باید این ضوابط را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: مذاکرات رفع فیلتر تلگرام در جریان است و شرط اصلی تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مصطفی پور دهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم درباره آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با تلگرام گفت: در شورای عالی فضای مجازی که نمایندگان تمام دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی حضور دارند، چارچوب‌های کلی فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران تعیین شده است. بر اساس این مصوبات، هر پلتفرمی که شرایط کشور از جمله الزامات امنیتی، قضائی و فرهنگی را بپذیرد، می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

وی با بیان اینکه مذاکرات با تلگرام آغاز شده است، افزود: دولت در حال رایزنی و شروط دو طرف نیز تبادل شده است. البته هنوز در یکی دو بند اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که بیشتر مربوط به تعریف واژگان و برخی جزئیات حقوقی است اما فضای مذاکرات مثبت است و طرف مقابل در بسیاری از موضوعات از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و مقابله با تروریسم همراهی نشان داده است.

رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است

پوردهقان تصریح کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است. جمهوری اسلامی ایران هرگز فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهد داد. طرف خارجی نیز باید این ضوابط را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم از طریق فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها به تلگرام دسترسی دارند. این وضعیت علاوه بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، خطرات امنیتی و اخلاقی زیادی ایجاد کرده است. بنابراین باید با ساماندهی و مذاکره، فضای مجازی امن و قانونمند ایجاد کنیم تا نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمجاز از بین برود.

ضمانت اجرای مذاکرات در شروط دیده شد

پور دهقان درباره ضمانت اجرای تعهدات تلگرام تصریح کرد: یکی از بندهای اصلی توافق، مربوط به تعیین سازوکار داوری و تضمین اجرای تعهدات است. در صورت تخلف، کشور می‌تواند مطابق با توافق عمل کرده و محدودیت‌ها را بازگرداند. این سازوکار در حال نهایی شدن است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها تلگرام یا با پذیرش شروط قانونی فعالیت می‌کند یا در صورت تخلف محدود شده است. حتی در برخی کشورها، مدیران این پلتفرم به دلیل عدم رعایت قوانین بازداشت شدند. بنابراین ما نیز باید با الگوی مشخص و قابل نظارت عمل کنیم.

پیشرفت مذاکرات با تلگرام امیدوارکننده است

پوردهقان درباره زمان‌بندی احتمالی رفع فیلتر تلگرام گفت: زمان مشخصی تعیین نشده، اما بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مذاکرات با واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود. تلگرام در حال حاضر در موقعیت بهتری از سایر پلتفرم‌ها قرار دارد و پیشرفت مذاکرات امیدوارکننده است. البته فشارهایی از دو سو وجود دارد که بخشی از سوی دلسوزانی است که دغدغه امنیت دارند و بخشی دیگر از کسانی است که منافع اقتصادی‌شان در گرو ادامه وضعیت فعلی است. دولت باید میان این دو تفکیک قائل شود، به نگرانی دلسوزان پاسخ دهد و در برابر جریان‌های سودجو قاطعانه بایستد.

 در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهم‌نامه منوط به پذیرش شروط است.

بر اساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

