تداوم سرمای شبانه در ۵ مرکز استان

طبق نظر کارشناسان هواشناسی شب گذشته دمای هوا در پنج مرکز استان کشور به زیر صفر رسید و این سرما تا روزهای اخیر ادامه دارد.
تداوم سرمای شبانه در ۵ مرکز استان

به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی و بر اساس آخرین تصاویر دریافتی از نقشه‌های ماهواره‌ای، امروز، جمعه ۱۶ آبان به‌تدریج آسمان بخشی از نیمه جنوبی و جنوب‌غربی کشور ابری خواهد شد. این ابرها از نوع ابرهای بالایی هستند و بنابراین انتظار بارش از آن‌ها نمی‌رود.

در این میان، شهرکرد با ثبت دمای پنج درجه زیر صفر سردترین مرکز استان بود. همچنین بجنورد و اردبیل دمای ۲ درجه زیر صفر و همدان یک درجه زیر صفر را تجربه کردند. دمای پایتخت نیز برابر با ۹.۶ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

با توجه به آرام بودن جو در اغلب مناطق کشور، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهرها به‌ویژه در ساعات اولیه صبح دو روز آینده وجود دارد.

هواشناسی از کشاورزان، دامداران و مرغداران خواست نسبت به تنظیم دما در گلخانه‌ها و واحدهای پرورش دام و طیور اقدام و سیستم‌های آبیاری تحت فشار را در برابر سرمای شبانگاهی محافظت کنند.

از سوی دیگر، هرچند سرعت وزش باد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته اما همچنان این پدیده در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

همچنین به علت رطوبت موجود در جنوب غرب کشور، پیش‌بینی می‌شود در جاده‌های مواصلاتی استان خوزستان شامل مسیرهای بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر و اهواز در ساعات اولیه صبح امروز و فردا کاهش کیفیت دید و لغزندگی سطح جاده‌ها رخ دهد.

هواشناسی ضمن تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی به‌ویژه آب، از شهروندان خواست در روزهای پیش رو به هشدارهای مربوط به سرمای شبانه و آلودگی هوا توجه لازم را داشته باشند.

 

