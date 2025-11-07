گوسفند و گوساله گران شد + جدول

روند قیمت‌ها در بازار فروش دام در استان‌ها نشان می‌دهد که گوسفند زنده به طور میانگین ۳۳۹ هزار تومان و گوساله ۳۱۷ هزار تومان قیمت دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در استان تهران هر کیلو گوسفند زنده حداقل ۳۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵۰ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار تومان به فروش می‌رفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در استان اصفهان اما هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

در استان خراسان‌رضوی قیمت هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان و هر کیلو گوساله زنده ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. در استان فارس نیز قیمت هر کیلو گوسفند زنده ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان و گوساله زنده ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تومان است.

در این میان، در استان همدان قیمت‌ هر کیلو گوسفند زنده حداقل ۳۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد. گوساله زنده هم حداقل ۳۳۰ و حداکثر ۳۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در استان مرکزی هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۲۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان و گوساله زنده ۳۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان قیمت داشت.