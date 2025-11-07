به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از خبرهای مهم حوزه رسانه در روزهای اخیر، این بود که ایران بناست شبکه تلویزیونی عبریزبان راهاندازی کند. رسانه صهیونیستی جویش برکینگ نیوز (Jewish Breaking News) ضمن اعلام این خبر اعلام کرد ایران در صدد راهاندازی یکشبکه تلویزیونی عبریزبان برای مقابله با تبلیغات و فعالیتهای رسانهای اسرائیل است.
طبق اخبار منتشرشده در اینباره گفته میشود اینتصمیم با دستور مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران به سازمان صدا و سیمای ایران ابلاغ شده و هدف از تاسیس چنینشبکهای، خنثیکردن تبلیغات رسانهای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از فریب و انحراف افکار عمومی مردم جهان درباره واقعیتهای ایران و جبهه مقاومت اسلامی عنوان شده است. اینشبکه بناست به جذب مخاطبان عبریزبان جهان و تبیین صحیح دیدگاههای ایران بپردازد.
نکته مهم در اینباره این است که ایران در جبهه رسانهای و فعالیت بینالمللی در اینعرصه، شبکههای برونمرزی مختلفی به زبانهای متنوع دنیا داشت اما تاکنون شبکهای به زبان عبری نداشته است. رسالت اینشبکه هم که باید مقابل بلندگوهای دروغپراکنی اسرائیل چون شبکه اینترنشنال و دیگر شبکههای فارسیزبان بایستد، فعالیت و اقدام در زمینه راهبرد رسانهای ایران برای گسترش نفوذ اطلاعاتی و جنگ روایتها با جبهه یهود بینالملل است.
پیشتر فعالیتهای غیرمتمرکز و جستهگریختهای در ضدیت با جبهه رسانهای یهود با محوریت تولیدات عبری انجام شده بود؛ ازجمله توییتها و پستهایی که چهرههای تاثیرگذار ایرانی به زبان عبری منتشر میکردند اما اینتولیدات همانطور که گفته شد، متمرکز و همیشگی نبودند.
ضمن آرزوی موفقیت برای دستاندرکاران چنینتصمیم و چنینشبکهای باید گفت شبکههای فارسیزبان یهودی که از علاقه به ایران، فقط ظاهرِ زبان فارسیاش را دارند، سالها در اینزمینه فعالیت کرده و ذهن بخشی از مخاطبان ایرانی (بهعنوان جامعه هدف اصلی) و دیگر کشورها را شستشو دادهاند. اما هرچند دیر، بلندکردن عَلَم یکشبکه عبریزبان برای مخاطبان اسرائیلی و صهیونیست که آنها هم مانند ایرانیان و دیگر مردم جهان توسط بلندگوها و رسانههای دروغگوی یهودی محاصره و مسخ شدهاند، کاری مبارک است.
مبارکبودن ایناتفاق هم فارسیزبانان واقعی دنیا (آنها که واقعا دل در گرو ایران و فرهنگ غنی ایران دارند) را یاد آنچندبیت پایانی غزل مولانا در دیوان شمس میاندازد که فرمود:
بر خاکیان جمال بهاران خجستهست/بر ماهیان طپیدن دریا مبارکست
آن آفتاب کز دل در سینهها بتافت/بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبارکست
دل را مجال نیست که از ذوق دم زند/جان سجده میکند که خدایا مبارکست
هر دل که با هوای تو امشب شود حریف/او را یقین بدان تو که فردا مبارکست
بفزا شراب خامش و ما را خموش کن/کاندر درون نهفتن اشیاء مبارکست