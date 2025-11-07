قیمت جدید طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ آبان‌

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۰ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۰ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز جمعه، ۱۶ آبان‌ماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۰ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش ۳۳ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۵ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان رسیده که از کاهش ۱۳۳ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۴۴ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که کاهش ۳۲ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

سکه در کانال ۱۱۱ میلیون تومان ماند

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز جمعه، ۱۷ آبان‌ماه شد که سکه در کانال ۱۱۱ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که ۴۱۵ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته گران شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۰۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان شده است که از افزایش ۴۵۰ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

ربع‌سکه هم ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده که ۳۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.