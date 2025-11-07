میلی صفحه خبر لوگو بالا
کنگره آمریکا راه را برای حمله ترامپ به ونزوئلا بازگذاشت

جمهوریخواهان سنای آمریکا از تصویب قطعنامه‌ای که با هدف ممنوعیت حمله بدون مجوز ترامپ به ونزوئلا ارائه شد، مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۹۱
| |
369 بازدید
کنگره آمریکا راه را برای حمله ترامپ به ونزوئلا بازگذاشت

 تیم کین سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، آدام شیف سناتور دموکرات کالیفرنیا و رند پال سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی قطعنامه‌ای دوحزبی را تهیه کرده بودند که در آن اعلام شده بود که حمله ترامپ بدون کسب مجوز از کنگره ممنوع شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این قطعنامه با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۹ رای موافق رد شد. فقط ۲ نفر از جمهوریخواهان به این قطعنامه رای مخالف دادند.

تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس در ماه‌های گذشته به اوج جدیدی رسیده، به نحوی که آمریکا حملات مرگباری علیه قایق‌هایی انجام داده است که به ادعای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، در حال قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا در کارائیب بوده‌اند.

ارتش آمریکا مجموعه‌ای از ناو، جنگنده، بمب‌افکن‌ها، تفنگداران دریایی، پهپادها و هواپیماهای جاسوسی را در کارائیب مستقر کرده است. بمب‌افکن‌های دوربرد بی-۵۲ نیز در امتداد سواحل ونزوئلا «رزمایش حمله با بمب‌افکن» انجام داده‌اند.

ارتش آمریکا از ماه سپتامبر تاکنون ۱۶ حمله علیه قایق‌ها در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده که منجر به کشته شدن دست کم ۶۷ نفر شده است.

در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس رو به افزایش است، رئیس‌جمهور آمریکا همچنین استقرار و فعالیت نیروهای سازمان سیا را در ونزوئلا مجاز دانسته است.

تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، که به زودی شامل گروه ضربت ناو هواپیمابر فورد نیز خواهد شد، سوالاتی را در مورد اینکه آیا ایالات متحده قصد حمله به داخل ونزوئلا را دارد یا خیر، مطرح کرده است.

دولت آمریکا تاکنون سعی کرده است از دخالت کنگره در کارزار نظامی خود در سراسر آمریکای لاتین خودداری کند. سی‌ان‌ان گزارش داده است که یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته به کنگره گفته است که ارتش آمریکا می‌تواند بدون تایید کنگره به حملات مرگبار خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر ادامه دهد و دولت ملزم به رعایت قانون اختیارات جنگی که همکاری با قانونگذاران را الزامی می‌کند، نیست.

اما سی‌ان‌ان پنجشنبه در گزارش دیگری به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که مقام‌های دولت دونالد ترامپ به قانونگذاران گفتند ایالات متحده در حال حاضر قصد حمله به ونزوئلا و نیز توجیه قانونی برای حملات علیه هیچ هدف زمینی را ندارد.

برچسب ها
