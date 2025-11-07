شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها علیه احمد الشرع معروف به محمد الجولانی رئیس موقت دولت و انس خطاب، وزیر کشور سوریه را لغو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره لغو تحریم ها علیه احمد الشرع و انس خطاب را لغو و آنان از فهرست تحریم های بین المللی علیه داعش و القاعده خارج کرد.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. چین بعنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به این قطعنامه رای ممتنع داد. تصویب قطعنامه در شورای امنیت از ۱۵ عضو به ۹ رای بدون وتو نیاز دارد.

پیش از این، کمیته تحریم شورای امنیت طبق قطعنامه‌های ۱۲۶۷ (۱۹۹۹)، ۱۹۸۹ (۲۰۱۱) و ۲۲۵۳ (۲۰۱۵) در مورد داعش، القاعده و افراد، گروه‌ها، نهادها و اشخاص وابسته، اصلاحاتی را در فهرست تحریم‌های داعش و القاعده مشخص شده‌اند، تصویب کرد.