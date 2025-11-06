میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای حبس ناهید کیانی در چین!

رئیس فدراسیون تکواندو به یک شایعه عجیب در خصوص ناهید کیانی در جریان مسابقات قهرمانی جهان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۸
| |
538 بازدید

ماجرای حبس ناهید کیانی در چین!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، بعد از جدایی مینو مداح و اعلام سرمربیگری مهروز ساعی در تیم ملی تکواندوی زنان به واسطه ارتباط نزدیک او با مبینا نعمت زاده، دائما شایعاتی در خصوص رفتار متفاوت سرمربی تیم ملی با نعمت زاده و کیانی که حالا دو رقیب هم به حساب می‌آیند، منتشر می‌شود. 

در جریان مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که با حذف ناباورانه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده همراه بود، این حواشی دامنه بیشتری پیدا کرد، موضوعی که امروز هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به آن‌ها واکنش نشان داد. 

هادی ساعی در خصوص مسائل مربوط به ناهید کیانی در جریان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ووشی چین گفت: «ناهید کیانی قبل از مسابقات به من گفت می‌شود من یک اتاق تنها داشته باشم و حتی خودم پولش را پرداخت می‌کنم. در تیم ملی چنین چیزی نداریم که کسی بخواهد خودش پول اتاق بدهد. با این حال من و خانم ساعی تصمیم گرفتیم برای اینکه ناهید آرامش داشته باشد، اتاق او تک نفره باشد. ناهید تنها بازیکنی بود که اتاق تکی داشت چون او را از نظر روحی و روانی می‌شناختیم.» 

رئیس فدراسیون تکواندو در ادامه هم عنوان کرد: «حالا ناهید نتوانست نتیجه بگیرد و ناراحت بود. می‌گفتیم بیا ناهار بخور که می‌گفت میل ندارم و نمی‌توانم. حالا نمی‌دانم به چه کسی گفته بود که خودم را در اتاق حبس کردم و چیزی نخوردم، اما در فضای مجازی او را زندانی کردند و به ناهید غذا ندادند!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تکواندو ناهید کیانی چین حواشی مسابقات قهرمانی حذف مبینا نعمت زاده
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همه مدال‌آوران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
حمله مینو مداح به خواهر هادی ساعی
عذرخواهی ناهید کیانی از مردم
ناهید کیانی مقابل نعمت‌زاده دبل شد!
صعود کیانی به فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس/ ناهید موفق‌ترین ورزشکار زن ایران شد
فیگور بدنسازی الناز شاکردوست در کنار ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده
مبینا نعمت زاده اختلاف با ناهید کیانی را تکذیب کرد
اعلام اسامی بانوان دعوت شده به تیم ملی تکواندو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cFQ
tabnak.ir/005cFQ