ماجرای حبس ناهید کیانی در چین!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، بعد از جدایی مینو مداح و اعلام سرمربیگری مهروز ساعی در تیم ملی تکواندوی زنان به واسطه ارتباط نزدیک او با مبینا نعمت زاده، دائما شایعاتی در خصوص رفتار متفاوت سرمربی تیم ملی با نعمت زاده و کیانی که حالا دو رقیب هم به حساب میآیند، منتشر میشود.
در جریان مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که با حذف ناباورانه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده همراه بود، این حواشی دامنه بیشتری پیدا کرد، موضوعی که امروز هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به آنها واکنش نشان داد.
هادی ساعی در خصوص مسائل مربوط به ناهید کیانی در جریان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ووشی چین گفت: «ناهید کیانی قبل از مسابقات به من گفت میشود من یک اتاق تنها داشته باشم و حتی خودم پولش را پرداخت میکنم. در تیم ملی چنین چیزی نداریم که کسی بخواهد خودش پول اتاق بدهد. با این حال من و خانم ساعی تصمیم گرفتیم برای اینکه ناهید آرامش داشته باشد، اتاق او تک نفره باشد. ناهید تنها بازیکنی بود که اتاق تکی داشت چون او را از نظر روحی و روانی میشناختیم.»
رئیس فدراسیون تکواندو در ادامه هم عنوان کرد: «حالا ناهید نتوانست نتیجه بگیرد و ناراحت بود. میگفتیم بیا ناهار بخور که میگفت میل ندارم و نمیتوانم. حالا نمیدانم به چه کسی گفته بود که خودم را در اتاق حبس کردم و چیزی نخوردم، اما در فضای مجازی او را زندانی کردند و به ناهید غذا ندادند!»