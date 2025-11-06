میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم

رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی‌ها در جامعه گفت: اعداد و شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم. هر مدیری که نتواند خودش را اصلاح کند، نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ نه در قبال مردم و نه در پیشگاه خدا. مسئولیت مدیریت سنگین است و اگر فردی صرفاً برای مقام و پست در جایگاهی قرار گیرد، نمی‌تواند به درستی به جامعه خدمت کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۶
| |
406 بازدید
پزشکیان: باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در آخرین بخش از برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت در مدیریت استان تأکید کرد و اظهار داشت: مدیر باید بداند می‌خواهد کجا برود و چگونه برنامه‌ریزی کند، والا در مسیری می‌افتد که نباید در آن قرار گیرد.

رئیس جمهور خطاب به مدیران استان کردستان گفت: شما می‌خواهید چه کردستانی بسازید؟ آیا نقشه و برنامه بلندمدت دارید، یا روزمرگی و اقدامات پراکنده را دنبال می‌کنید؟ امروز در زمینه توسعه راه‌ها اقدام می‌کنیم، فردا کشاورزی، پس فردا کارخانه‌ای تاسیس می‌کنیم، اما جامعه و ملت تنها زمانی موفق می‌شود که نقشه‌ای درست و بلندپروازانه برای خود ترسیم کند.

پزشکیان با اشاره به آیات قرآن، از جمله سوره‌های «الشمس» و «الرحمن»، گفت: قرآن درباره زمین و آسمان، قلم و کتاب و نظم هستی صحبت می‌کند؛ این نگاه بلند باید در ذهن یک مسلمان و یک مدیر وجود داشته باشد تا شهر، استان و کشور را به درستی بسازد، اما آیا ما چنین ذهنیتی برای ساختن استان و کشور داریم یا تنها درگیر روزمرگی هستیم؟ موفقیت هر ملتی در گرو داشتن نقشه درست و هدفمند است.

رئیس جمهور تجربه خود در عرصه پزشکی را مثال زد و افزود: در دوران تحصیل، تصمیم گرفتم تا جایی که ممکن است، مهارت و علم کسب کنم و حتی دوره‌های تکمیلی خارج از کشور را دنبال کردم، تا بتوانم در عرصه‌های مختلف بهترین عملکرد را داشته باشم. آیا چنین ذهنیتی در مدیران امروز وجود دارد؟ موفقیت و توسعه نیازمند تلاش، صرف وقت و سرمایه‌گذاری است.

پزشکیان به نشانه‌هایی که حاکی از نارضایتی مردم از عملکرد مدیران است، اشاره و تأکید کرد: اگر مردم ناراضی هستند، تقصیر مردم نیست، تقصیر مدیر است. مدیر باید خود را اصلاح و مشکلات را حل کند. هنر خدمتگزاری در این است که هم خدمت کنیم و هم پاسخگو باشیم. اعداد و ارقام عملکرد، نشان‌دهنده میزان خدمت به مردم است؛ اگر درد مردم را درک کنیم، راه حل پیدا می‌کنیم.

رئیس جمهور افزود: تجربه من در پزشکی می‌گوید، اگر عمل جراحی به خوبی انجام نشود، اگر نحوه برخورد با بیمار و همراهانش درست نباشد، آنها ناراضی می‌شوند. ما باید تمام توان خود را به کار ببندیم تا رضایت مردم جلب شود. هیچ مسئله‌ای نباید مانع خدمت به مردم شود. اگر نگاه ما درست باشد و زمان و سرمایه کافی صرف کنیم، می‌توانیم به اهداف بلندمدت برسیم.

پزشکیان با بیان اینکه مدیرانی که تنها در روزمرگی غرق‌اند و صبح می‌آیند و ظهر می‌روند، نمی‌توانند آینده استان را بسازند، تصریح کرد: مدیر باید خود را مسئول بداند، به دنبال حل مشکلات مردم باشد و نگاهش را تغییر دهد. اگر مردم ناراضی هستند، مقصر مدیر است، نه مردم. باید مشکلات مردم را حل کنیم، حتی اگر ابزار کامل در اختیارمان نیست، باید با تلاش و هماهنگی راه‌حل پیدا کنیم. تجربه نشان داده که وقتی همه تلاش می‌کنند، مشکلات قابل حل است و رضایت مردم حاصل می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری و اصلاح رفتار مدیریتی گفت: در بیمارستان هم گاهی با وجود تلاش حداکثری، وضعیت بیماران قابل تغییر نیست و برخی جان خود را از دست می‌دهند، با این حال، وقتی مردم تلاش کادر درمان را می‌بینند و می‌فهمند که آنها تمام تلاش خود را کرده‌اند، حتی اگر موفق نشوند، باز تشکر خواهند کرد.

پزشکیان با اشاره به نارضایتی‌ها در جامعه اظهار داشت: اعداد و شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم. هر مدیری که نتواند خودش را اصلاح کند، نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ نه در قبال مردم و نه در پیشگاه خدا. مسئولیت مدیریت سنگین است و اگر فردی صرفاً برای مقام و پست در جایگاهی قرار گیرد، نمی‌تواند به درستی به جامعه خدمت کند.

رئیس جمهور ادامه داد: تلاش ما باید همواره برای حل مشکلات مردم باشد و اگر موفق نشدیم، باید به مردم اطلاع بدهیم و از آنها کمک بخواهیم. به‌عنوان مثال، در زمینه منابع آبی، اگر باران نیاید و پشت سد آب کم باشد، نمی‌توانیم معجزه کنیم، اما می‌توانیم مردم را ترغیب کنیم مصرف را بهینه و بحران را مدیریت کنیم. تمام اقدامات ما باید بر اساس برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از علم و اطلاعات روز و تغییر رفتار مدیریتی صورت گیرد تا استان، شهر و کشور در مسیر درست پیش برود.

پزشکیان با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: ما روزانه بیش از ۹ میلیون بشکه نفت و گاز مصرف می‌کنیم، اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه صرفه‌جویی شده که می‌تواند در توسعه و اصلاح زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. صرفه‌جویی بیشتر هم امکان‌پذیر و نیازمند کنترل دقیق و مدیریت مصرف است. استفاده بی‌رویه از منابع باعث مشکلات جدی خواهد شد و تنها با تغییر رفتار و آگاهی می‌توانیم آنها را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر لزوم دغدغه‌مندی مدیر برای حل مشکلات مردم خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که بصیرت و راهنمایی داده شده است، اما نتیجه عملکرد به خود افراد بستگی دارد. ما مقصر هستیم و باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیریم. مدیری که دغدغه مردم را ندارد، صلاحیت مدیریت ندارد و هیچ دستاوردی برای جامعه ایجاد نمی‌کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به اهمیت تقوا و رعایت عدالت در مدیریت اشاره کرد و گفت: حضرت علی علیه‌السلام در خطبه ۱۶ بیان می‌کند که اگر تقوا وجود داشته باشد، هلاکت و نابودی جامعه معنا ندارد. رعایت تقوا یعنی توجه به عدالت، انجام بهترین کار ممکن و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که رضایت مردم جلب شود.

پزشکیان با اشاره به برخی صفات الهی یادآور شد: ما باید از این صفات الهی الهام بگیریم. هر کاری که انجام می‌دهیم باید بهترین باشد و رضایت مردم را جلب کند. اگر با هم دست به دست هم دهیم و با همفکری مشکلات را حل کنیم، می‌توانیم روند توسعه و اصلاح امور را در استان و کشور به پیش ببریم. در نهایت، باید از مردم برای همکاری و حل مشکلات کمک گرفت و همواره تلاش کرد تا رضایت آنها جلب شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کردستان سفر استانی مشکلات کشور نارضایتی مسئولان مشکلات مردم مشکلات اقتصادی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس جمهور وارد سنندج شد
عکس: سفر دکتر مسعود پزشکیان به کردستان
پزشکیان: قانون مانع تولید اصلاح می‌شود
هشدار ابطحی به پزشکیان با طعنه به وفاق!
وعده پزشکیان درباره قطعی گاز و برق
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم
پزشکیان: با انباشت مشکلات ۲۰ ساله مواجیهم
دیدار پزشکیان با جمعی از علما و روحانیون استان کردستان
هیچ توجیهی برابر نارضایتی مردم پذیرفتنی نیست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cFO
tabnak.ir/005cFO