به گزارش تابناک بر اساس این گزارش، صداوسیمای ایران قصد دارد شبکهای تلویزیونی به زبان عبری راهاندازی کند تا «در برابر تبلیغات رسانهای رژیم صهیونیستی» مقابله کند.
*این تصمیم با دستور مسعود پزشکیان، به سازمان صدا و سیما ابلاغ شده است.*
هدف این شبکه، جذب مخاطبان عبریزبان در سراسر جهان و تبیین دیدگاههای ایران درباره مسائل منطقهای عنوان شده است.
این اقدام بخشی از راهبرد رسانهای ایران برای گسترش نفوذ اطلاعاتی و جنگ روایتها با اسرائیل محسوب میشود.
گفتنی است، در پی تصویب مصوبهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی مأمور به تأسیس شبکهای تلویزیونی به زبان عبری با هدف از این اقدام، مقابله رسانهای با تبلیغات اسرائیل شده است.
این مصوبه که به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، با هدف آنچه «کنش و واکنش مناسب به تبلیغات رسانهای اسرائیل و رسانههای وابسته به آن» عنوان شده، ابلاغ شده است.
بر اساس ماده چهار این مصوبه، «اساتید و دانشمندان حوزههای مختلف مرتبط نیز به سمت تأمین نیازهای حوزه امنیتی و نظامی هدایت خواهند شد.»
تأسیس شبکه عبریزبان در حالی تصویب شده که چند ماه از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل میگذرد و فضای رسانهای دو طرف در این مدت با افزایش تنشها و فعالیتهای تبلیغاتی گسترده همراه بوده است.