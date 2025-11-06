میلی صفحه خبر لوگو بالا
نجات ۸ نفر در آتش‌سوزی یک ساختمان اداری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان اداری در بزرگراه ستاری و نجات ۸ نفر از جمله یک کودک دو ساله خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۰
| |
241 بازدید

نجات ۸ نفر در آتش‌سوزی یک ساختمان اداری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلال ملکی در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱۷:۳۹ عصر امروز یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان اداری به آدرس بزرگراه ستاری شمال به جنوب، خیابان پیامبر غربی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان اداری پنج طبقه ۲۰ واحدی بود که در هر طبقه چهار واحد قرار داشت. آتش‌سوزی در یک واحد اداری حدوداً ۱۰۰ تا ۱۱۰ متری در طبقه اول رخ داده بود. این واحد به طور کامل شعله‌ور بود و دود زیادی راه‌پله‌ها و راهروها را فرا گرفته بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: آتش، دود و حرارت از قسمت نورگیر که همه واحدها به آن دسترسی داشتند، به سمت بالا حرکت کرده و دو واحد در طبقه دوم را تحت تأثیر قرار داده بود. آتش در آستانه سرایت کامل به این دو واحد قرار داشت و بخشی از پنجره‌ها و نمای طبقات بالایی نیز شعله‌ور یا ذوب شده بود.

به گفته ملکی، آتش‌نشانان بلافاصله پس از رسیدن به محل، همزمان با عملیات نجات محبوس‌شدگان، اقدام به خاموش‌کردن آتش کردند و در مدت زمان کوتاهی موفق به مهار حریق در طبقه اول و بخش‌هایی از طبقات بالاتر شدند.

وی با اشاره به عملیات نجات افزود: با استفاده از نردبان هیدرولیکی، هفت نفر شامل چهار خانم، سه آقا و یک کودک دو ساله به همراه مادرش از طبقات بالایی خارج شدند. یک آقا و یک خانم دچار مصدومیت شده بودند که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و سایر افراد نیز به سلامت از ساختمان خارج شدند.

ملکی در پایان گفت: چند نفر هم پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی موفق به خروج از ساختمان شده بودند. در حال حاضر آتش‌سوزی به طور کامل اطفا شده، نیروها مشغول عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل هستند و تا دقایقی دیگر محل تحویل داده می‌شود.

برچسب ها
بزرگراه ستاری آتش سوزی‌ آتش سوزی ساختمان ساختمان اداری آتش نشانی نجات
