توقیف کامیون با خلافی ۶۷ میلیون تومانی

در راستای کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در دستور کار تیم عملیات ویژه پلیس راه قرار دارد؛ پلیس می‌گوید با متخلفان شوخی نداریم.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، صبح امروز یک دستگاه کامیون با ۶۷ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده در محور کمربندی اراک–توره توقیف و به پارکینگ منتقل شد؛ این خبر را رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا سرهنگ بهروز خانپور می‌گوید.

تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه با استقرار در استان‌هایی که میزان تصادفات در آن‌ها روند افزایشی دارد بر تخلفات پرخطر از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرمجاز و نقص ایمنی وسایل نقلیه، صحبت با تلفن همراه و حرکات نمایشی تمرکز داشته و با رانندگان متخلف برخورد می‌کنند.

پلیس این دستگاه کامیون بنز متعلق به شهرداری اراک را در ابتدا به علت نداشتن حفاظ، نداشتن پلاک سوم و عدم استفاده از کمربند ایمنی متوقف کرد اما پس از استعلام از سامانه پلیس مشخص شد که جریمه میلیونی پرداخت نشده دارد که در نهایت به پارکینگ منتقل شد.

پلیس تخلفات رانندگی خلافی کامیون توقیف خودرو
