محمود عباس به دیدار پاپ لئو چهاردهم رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ لئو چهاردهم در دیدار خود با «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره ضرورت اقدام فوری برای کمک به غیرنظامیان در نوار غزه و یافتن راهحلی پایدار برای پایان دادن به درگیریها گفتوگو کرده است.
در بیانیه رسمی واتیکان آمده است: «در جریان گفتوگویی صمیمی، بر ضرورت فوری ارائه کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه و تلاش برای دستیابی به راهکار دو کشوری تأکید شد.»
این دیدار در حالی انجام شد که دقیقاً ۱۰ سال از زمانی میگذرد که واتیکان با امضای توافقی در سال ۲۰۱۵، بهطور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. پاپ لئو چهاردهم که پس از درگذشت پاپ فرانسیس در ماه آوریل به این مقام رسید، تاکنون موضعی محتاطانهتر از سلف خود در قبال جنگ غزه اتخاذ کرده است.
پاپ فرانسیس در ماههای پایانی دوران خود، بهشدت از حملات رژیم صهیونیستی به غزه انتقاد کرده و بارها نسبت به فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داده بود. اما لئو چهاردهم، گرچه از ضرورت حمایت از ملت فلسطین سخن گفته، اما هنوز لحنی تند یا سیاسی در برابر تلآویو به کار نبرده است.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، محمود عباس قرار است فردا نیز با «جورجیا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا، دیدار کند. منابع دیپلماتیک میگویند محور این دیدار نیز بررسی وضعیت انسانی در غزه و آینده روند سیاسی فلسطین خواهد بود.
این دیدارها در شرایطی انجام میشود که نهادهای بینالمللی همچنان از تداوم بحران انسانی در غزه و ناتوانی جامعه جهانی در اجرای آتشبس پایدار انتقاد میکنند.