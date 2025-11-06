پیروزی قاطع سروقامتان ایران مقابل قطر

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال مردان ایران دومین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی- ریاض را با پیروزی سه بر صفر مقابل قطر به پایان برد.

محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو)، یوسف کاظمی، عرشیا به‌نژاد، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری و علی حاجی‌پور، ترکیب اولیه ایران در این بازی را تشکیل دادند.

ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران تمام شد. ملی‌پوشان ایران ست دوم را طوفانی شروع کردند و درنهایت با اختلاف ۱۰ امتیاز و نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند. در ست سوم نیز بازیکنان کشورمان با حفظ برتری خود نسبت به حریف، ابتدا فاصله امتیازی را به عدد ۱۰ بر ۳ رساندند و درنهایت ۲۵ بر ۱۶ برنده میدان شدند.

گفتنی است ایران در گروه مقدماتی با تیم‌های عربستان‌سعودی (میزبان)، ترکیه، بحرین، قطر و چاد هم‌گروه است.

شاگردان پیمان اکبری پیش از این و در نخستین بازی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل بحرین به پیروزی رسیده بودند.

مردان والیبال ایران ۱۷ آبان ماه از ساعت ۱۶:۳۰ مقابل ترکیه صف‌آرایی می‌کنند.

تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت‌کننده در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی است.

علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش‌دوست، امیر آفتاب‌آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح‌آبادی‌فراهانی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرت‌پور بازیکنان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

عیسی سنگدوینی به‌عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.