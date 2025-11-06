۱۵/آبان/۱۴۰۴
Thursday 06 November 2025
۲۲:۱۳
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
اینفوتابناک | بیشترین مصرف آنتیبیوتیک در جهان
در اینفوتابناک زیر کشورهای دارای بیشترین مصرف آنتی بیوتیک در جهان مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده میشود، ایران در صدر این فهرست قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۳۸۶۵۱
تاریخ انتشار:
۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
06 November 2025
برچسب ها
دارو
آنتی بیوتیک
مصرف دارو
مصرف خودسرانه
تجویز دارو
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پروازهای ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
گزارش خطا
واکنش قالیباف به انتخاب شهردار نیویورک
توقیف کامیون با خلافی ۶۷ میلیون تومانی
محمود عباس به دیدار پاپ لئو چهاردهم رفت
تحریمهای آمریکا علیه افراد مرتبط با حزبالله لبنان
پیروزی قاطع سروقامتان ایران مقابل قطر
اینفوتابناک | بیشترین مصرف آنتیبیوتیک در جهان
تصاویر تلخ از پیکر صابر کاظمی در خانه پدریاش
دومین نماینده بوکس بانوان ایران ناکام ماند
آغاز بیسروصدای جمع آوری کارتهای سوخت آزاد + عکس
روایت مجری تلویزیون از شغل دوم سرهنگ پلیس
پیروزیهای نمایندگان کوراش ایران
جواب دندانشکن مسی به رونالدو!
روایت عراقچی از مأموریت اقتصادی وزارت خارجه
تکذیب حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی
استایل سنتی شبنم مقدمی در کنسرت ناصر زینعلی
