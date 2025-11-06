میلی صفحه خبر لوگو بالا
جواب دندان‌شکن مسی به رونالدو!

لیونل مسی غیرمستقیم پاسخ رونالدو را داد و اعلام کرد هیچ افتخاری بالاتر از فتح جام جهانی نیست.
جواب دندان‌شکن مسی به رونالدو!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، لیونل مسی که سابقه بازی در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را دارد و در پنجمین حضورش در این رقابت‌ها یعنی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موفق شد با تیم ملی فوتبال آرژانتین قهرمان جهان شود، در خصوص حسی که بابت فتح جام جهانی داشت، عنوان  کرد: قهرمانی در جام جهانی بالاترین دستاورد است. بعد از قهرمانی در جام جهانی، دیگر چیزی نیست که بخواهید به آن دست پیدا کنید. توضیح احساساتم سخت است. وقتی قهرمان جام جهانی شدم، همان حس لحظه متولد شدن فرزندانم را داشتم.

وی ادامه داد: نمی‌توانم کلماتی برای توصیف معنای قهرمانی در جام جهانی در سطح فردی، برای خانواده‌ام، برای هم‌تیمی‌هایم و برای کشورم پیدا کنم. قهرمانی در جام جهانی قطر خاص بود. قبلاً به اندازه کافی خوش‌شانس بودم که به همه چیز در سطح باشگاهی و به صورت انفرادی رسیده بودم. این تنها چیزی بود که کم داشتم و همان جامی بود که دوران حرفه‌ای من را تکمیل کرد.

مسی آرژانتین اسطوره فوتبال رونالدو کریستیانو رونالدو
