عکس: ناصرملک‌مطیعی و دخترش شیرین؛ دهه ۳۰

تصویری جالب و ویژه از ناصرملک‌مطیعی و دخترش شیرین را در حال صرف صبحانه منتشر شده است.
عکس: ناصرملک‌مطیعی و دخترش شیرین؛ دهه ۳۰

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، در ادامه تصویری جالب و ویژه از ناصرملک‌مطیعی و دخترش شیرین را در حال صرف صبحانه و در دهه ۳۰ مشاهده می‌کنید.

 

ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران بازیگر قبل از انقلاب فیلمفارسی سینمای قبل از انقلاب
