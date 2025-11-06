\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u0635\u0631\u0645\u0644\u06a9\u200c\u0645\u0637\u06cc\u0639\u06cc \u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0634 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0635\u0631\u0641 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u06f3\u06f0 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\n\u00a0