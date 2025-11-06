پیروزی اولین نماینده کوراش ایران

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0631\u0627\u0634 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0647\u062f.\n\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f8\u06f1- \u0628\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u06f2 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0641\u0646\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n